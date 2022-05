Cesa. Ottenuto finanziamento di 155 mila euro per la PAdigitale

(Caserta24ore) CESA Il comune di Cesa ha ottenuto un ulteriore finanziamento, questa volta di 155 mila euro, sempre in materia di digitalizzazione. “Si tratta di fondi del Pnrr – fa sapere il sindaco Enzo Guida – nell’ambito delle misure per migliorare i servizi e la cittadinanza digitale”. In questo modo talune operazioni, potranno essere effettuate direttamente da casa, utilizzando pc o cellulari. “Si potrà ad esempio – spiega Guida – iscrivere i figli alla mensa scolastica, pagamento i tributi come l’Imu o il canone acqua, ricorrendo a servizi digitali ed in totale sicurezza”. Una altra parte della somma del finanziamento, invece, è destinata al potenziamento del sito internet istituzionale. “Utilizzando queste risorse – conclude il primo cittadino – avremo sempre più un comune al passo con i tempi ed in grado di offrire servizi innovativi”. Questo importo si va ad aggiungere ad un precedente importo, ottenuto dall’ente, di 39 mila euro, sempre in materia di digitalizzazione dei servizi.