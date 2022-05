A Marcianise nasce il “Nise Art Festival”

(Caserta24ore) MARCIANISE Nasce il “Nise Art Festival” da un’idea del Maestro Antonio Gentile, musicista di Marcianise nonché docente. E’ lui stesso a spiegare l’iniziativa che sta per essere presentata al pubblico “L’otto maggio del 1987 l’Associazione Musicale “F. Marchesiello” – Città di Marcianise, costituita da circa un anno, sotto la guida del Maestro-Direttore Tommaso Gentile, mio padre, si presentava alla Città per la sua prima esibizione musicale pubblica. Tante giovanissime e giovanissimi hanno arricchito la storia di questa Associazione, contribuendo a successi importanti risuonati anche fuori dalle mura cittadine e giungendo anche al piccolo schermo. L’Associazione è stata fiore all’occhiello di tutta la Città e presente quotidianamente sul panorama provinciale, nonché una “palestra” per tanti, anche di spessore importante, che hanno intrapreso la carriera da musicista, facendone di quest’Arte un sostegno primario e indispensabile. Negli anni la vita statutaria, come per ogni cosa avviene, si è modificata fino ad arrivare anche a questa nuova denominazione, conservando però stretta la Storia, i nomi delle varie formazioni che la compongono, degli insegnanti che hanno messo a disposizione la loro preparazione e la loro esperienza, i successi, le gioie ed anche i dolori che l’hanno caratterizzata e soprattutto le persone che l’hanno frequentata; i bambini di allora poi diventati giovani, oggi adulti e, di quanti già sono nati al Cielo, ma che con ogni proprio ruolo hanno contribuito alla crescita culturale e sociale dell’Associazione. Ne assumo la direzione artistica nell’anno 2008. Per questo importante traguardo, 35° anniversario, ho ideato l’istituzione di un Festival della Cultura, con la speranza di riproporlo negli anni, sicuramente migliorandolo e accettando, ascoltando e valutando le vostre importanti critiche che saranno per me costruttive e motivo di arricchimento per un ancor più crescita sana. Ringrazio ogni componente questa Associazione per la stima accordatami, per la fiducia e soprattutto per la collaborazione che non fanno mai mancarmi. A tutti dico: possa essere anche questa iniziativa lo sprono a poter guardare sempre più alle Arti, affinché possano accrescere in ognuno una sana identità culturale. Buon Festival!”. Il calendario del Festival e le relative location sono ormai definite, quasi certo il primo evento si terrà mercoledì 15 giugno, e con cadenza anche quotidiana si terranno i successivi appuntamenti, tra pochi giorni infatti sarà tutto svelato alla cittadinanza di Marcianise e non solo, il Festival vuole essere un riferimento locale ma anche provinciale il cui intento è la promozione della musica di livello ma allo stesso tempo della cultura a 360 gradi.