Livorno. Cinque giornate all’insegna della formazione e del divertimento per oltre 200 massaggiatori provenienti da tutta Italia.

Per il quinto anno consecutivo in uno dei luoghi più incantevoli che il Bel Paese possa offrire, si è concluso, a San Vincenzo, in provincia di Livorno dal 23 al 27 maggio u.s., il tanto atteso Campus sul massaggio organizzato dalla Diabasi, scuola di formazione professionale e punto di riferimento da oltre vent’ anni nel panorama nazionale del massaggio. Grazie al costante e minuzioso lavoro di Duilio La Tegola, fondatore e general manager della scuola, unitamente all’intero staff capitanato dall’instancabile responsabile nazionale del Campus Claudio Nacca, i tantissimi massaggiatori provenienti da ogni parte d’Italia hanno potuto godere, seppur in pochi giorni, di un entusiasmante mix tra formazione, condivisione e sano divertimento; un’esperienza unica nel suo genere.

20 lezioni su 20 tecniche di massaggio affidate a docenti qualificati ed esperti del settore, attenti a non tralasciare nel corso di ogni singola lezione neanche il minimo dettaglio utile a poter soddisfare la voglia di apprendimento di ciascun massaggiatore; 5 seminari scientifici volti a migliorare le tecniche e le conoscenze utili ai partecipanti al fine di incrementare significativamente il proprio bagaglio professionale, ma anche divertimento e relax a completare un magico evento a cui ogni massaggiatore d’Italia non dovrebbe mai rinunciare.

Concerti, massaggi in pineta, tornei sportivi, serata a tema anni ‘70, sono state infatti l’occasione per poter conoscersi meglio tra colleghi e docenti ed instaurare al tempo stesso un sincero e vero rapporto di fiducia e di amicizia come solo può accadere all’interno della grande famiglia Diabasi che ha saputo dimostrare, anche questa volta, di non essere solo e semplicemente un ambiente formativo, ma piuttosto una straordinaria realtà formata da persone dotate di un impareggiabile spirito di squadra, sempre pronte a sostenere il massaggiatore nelle varie fasi della propria vita professionale.

5° EDIZIONE DEL CAMPUS SUL MASSAGGIO DIABASI

Cinque giornate all’insegna della formazione per 200 massaggiatori provenienti da tutta Italia.

