Maddaloni. L’irrealizzabile casello Autostradale Interporto

C’è stata una conferenza stampa nell’area del nascente Casello Autostradale di Maddaloni – Interporto il cui iter era iniziato nel 2005, con un investimenti di 18 milioni di Euro della Regione Campania e della Società Autostrade. Infatti varie volte sono stati inaugurati i lavori, ma sono sempre stati bloccati a causa degli scavi archeologici che sembrano non avere mai una fine – fa sapere Angelo Lustro Segretario Generale Filt Cgil Caserta. “Si tratta di un’opera importante e fondamentale per lo sviluppo economico, logistico e occupazionale dell’intera Area Interportuale di Maddaloni Marcianise.

Alcuni scatti e momenti del Presidio Conferenza

Un’infrastruttura che unita a quella viaria in progettazione con un anello intorno all’intera area interportuale, con uno stanziamento di oltre 20 milioni di euro da parte della Regione Campania con il PNRR, permetterà uno sviluppo del territorio per la filiera del trasporto merci, con sistema di trasporto Intermodale, combinato e multimodale, in un’area che si può considerare la Piattaforma logistica del Mediterraneo e dell’Europa. Una manifestazione che ha visto la presenza e la partecipazione del Sindaco di Maddaloni Andrea De Filippo e insieme abbiamo potuto stigmatizzare l’urgenza di questa opera che non ha mai fine, oltre all’importanza della stessa. Ora vogliamo risposte precise per tale opera – conclude Lustro”.