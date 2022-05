Teano/Sparanise.70 alunni del Foscolo pronti per un Viaggi gratuito di sei giorni a Ischia. Pubblicato l’Avviso pubblico.

(Caserta24ore) TEANO/ SPARANISE Il 28 maggio scorso è stato pubblicato sul sito internet del “Foscolo” l’Avviso pubblico per il reclutamento di settanta alunni interessati a partecipare al progetto “Ambiente e Territorio” che prevede la visita gratuita di sei giorni ad Ischia, con pernottamento, pensione completa e formazione sulla sostenibilità ambientale. Il progetto, sovvenzionato con fondi PON, prevede la realizzazione di quattro moduli sull’ambiente, chiamati “Ambiente e cultura, presso una struttura alberghiera di Ischia dal 16 giugno al 21 giugno 2022. Al viaggio potranno partecipare 70 alunni che saranno accompagnati dai docenti tutor D’Amico Modesta, Timpani Angela, Nocera Mariacristina e Pietro Pellegrino. I moduli verranno realizzati gratuitamente per i genitori, in una struttura alberghiera di Ischia. Tranne il costo del viaggio che sarà a carico della famiglia. Le domande di iscrizione, secondo lo schema allegato all’Avviso pubblicato sul sito internet della scuola, possono essere presentate entro venerdì 3 giugno prossimo, presso il protocollo dell’Istituto. In caso di domande eccedenti il numero dei settanta posti previsti, sarà data priorità agli alunni in ordine alle domande presentate; sarà garantito l’accesso ai soggetti con fragilità; e sarà data la possibilità di partecipare in via prioritaria gli alunni più grandi. “Il viaggio a Ischia precede di qualche giorno quello a Scalea, dove altri 80 alunni parteciperanno ad un progetto sportivo per vivere un’estate all’insegna dello sport e della natura. “I viaggi, ai quali parteciperanno complessivamente circa 150 alunni, spiega il preside del Foscolo prof. Paolo Mesolella, sono stati programmati grazie all’approvazione di un nostro progetto da parte del Ministero. Il progetto è quello relativo alla nota ministeriale prot. n° 9707 del 27/04/2021 “Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola” 2014-2020 e del relativo Programma Operativo Complementare “Per la Scuola”. Il progetto “ E-state al Foscolo”, in particolare, è stato finanziato per un importo di circa 80 mila euro.