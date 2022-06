Caserta.Sabato 4 giugno il sorteggio del tabellone delle qualificazioni

(Caserta24ore) CASERTA C’è anche Isabella Shinikova fra le tenniste già inserite nel tabellone finale della trentatreesima edizione degli “Internazionali Femminili di Tennis Città di Caserta – Trofeo Cogepa” con montepremi da 60.000 dollari che si svolgerà dal 5 al 12 giugno.

La trentunenne tennista bulgara, ha vinto gli internazionali di Caserta per ben due volte nel 2016 battendo in finale la slovena Dalila Jakupovic e nel 2014 superando l’ucraina Marianna Zakarlyuk, mentre nel 2013 fu eliminata in semifinale dalla vincitrice del torneo la russa Daria Kasatktina. Nel tabellone finale ci sono la romana Martina Di Giuseppe che vinse l’edizione 2009 degli internazionali casertani ed altre tenniste già protagoniste delle passate edizioni del torneo come Federica Di Sarra, Gabriela Ce, Cristiana Ferrando, Cristina Dinu, Giulia Gatto Monticone, Camilla Rosatello, Stefania Rubini e Martina Colmegna.

Domani, sabato 4 giugno, vigilia del giorno di inizio dei match, il supervisor dell’Itf del torneo Guido Pezzella dopo le 18 effettuerà il sorteggio del tabellone delle qualificazioni.

Sono state rese note intento le wild card concesse dalla Federtennis e dal circolo casertano organizzatore della manifestazione. Per il tabellone delle qualificazioni la Fit ha indicato i nomi di Denise Valente (TC Genova), Giorgia Pedone e Virginia Ferrara (TC Palermo), mentre il circolo casertano ha indicato i nomi della napoletana Martina Martinelli (Stelle del Sud Reggio Calabria) e la tennista di origini casertane Emma Valletta (Tennis Training Foligno).

Per il main draw, le cui protagoniste entreranno in gioco dal 7 giugno, i nominativi indicati dalla Federtennis sono quelli di Lisa Pigato (Società Canottieri Casale Monferrato), Nuria Brancaccio (TC Cagliari), Melania Delai (TC Italia-Forte dei Marmi), mentre il circolo casertano ha indicato quello di Antonia Aragosa, giovane atleta cresciuta al circolo casertano e tesserata per il campionato femminile di B2 che proprio ieri, con la squadra guidata dal maestro Antonio Bertamino con il capitano Laura Baraldi e composta da Martina Picardi e Rosanna Maffei ha vinto in trasferta a Palermo per 3-1 il confronto con le locali.

Il dettaglio degli incontri: Aragosa batte Davì 6-3, 6-3; Maffei batte Greco 6-3, 0-6, 6-4; La Rocca batte Picardi 6-1; 6-3. Aragosa-Maffei superano La Rocca-Davì 6-3;7-5. Domenica 5 trasferta al tennis di Porto Torres. La sede del circolo intanto è in fermento, da giorni le bandiere sono state già issate sui pennoni prospicienti via Laviano ed annunciano il grande evento. Sono stati montati i gazebo e le altre strutture che serviranno per l’accoglienza delle giocatrici e per i loro spostamenti dall’hotel al circolo oppure ai campi per gli allenamenti.

Dopo il sorteggio di sabato sera, nella mattinata di domenica inizieranno gli incontri del tabellone delle qualificazioni del singolare che si concluderanno il 6 giugno. Dal 7 al 9 giugno si proseguirà con gli incontri dei tabelloni del main draw e del doppio.

I quarti di finale sono in programma venerdì 10 giugno, le semifinali del singolare e la finale del doppio si svolgeranno sabato 11 giugno e la finale del singolare nella mattinata di domenica 12 giugno concluderà la manifestazione.