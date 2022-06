Caserta. L’italiana Martina Martinelli contro la norvegese Lilly Elida Haseth

(Caserta24ore) CASERTA E’ stato questo il match di apertura di questa mattina di domenica 5 giugno 2022 della trentatreesima edizione degli “Internazionali Femminili di Tennis Città di Caserta – Trofeo Cogepa”. Oggi sono previsti 6 incontri e altri che designeranno le tenniste che accederanno al tabellone principale. Le qualificazioni si concluderanno nella serata di lunedì 6 giugno, quando sarà poi effettuato un nuovo sorteggio per i match del main draw. Fra le protagoniste della trentatreesima edizione degli “Internazionali Femminili di Tennis Città di Caserta – Trofeo Cogepa” con montepremi da 60.000 dollari che si svolgerà dal 5 al 12 giugno, non si sarà Isabella Shinikova. La tennista bulgara ha fatto pervenire la sua rinuncia e almeno per quest’anno non potrà ambire alla tripletta, avendo già vinto il torneo nel 2014 e 2016.

Al tabellone finale accederanno otto tenniste dalle qualificazioni che si svolgeranno domenica e lunedì, alle quali parteciperanno in virtù della wild card indicate dalla Federtennis Denise Valente (TC Genova), Giorgia Pedone e Virginia Ferrara (TC Palermo). Martina Martinelli (Stelle del Sud Reggio Calabria) e la tennista di origini casertane Emma Valletta (Tennis Training Foligno) sono state indicate dal circolo organizzatore.

La numero uno del tabellone finale sarà la francese Clara Burel, numero 95 di ranking WTA, ma tutti gli occhi degli appassionati sono puntati sulla tennista francese di origine serba Kristina Mladenovic, detta Kiki, n. 110 di ranking WTA finalista nel doppio con la francese Caroline Garcia al Roland Garros di Parigi. In semifinale hanno superato il duo composto dalla lettone Jelena Ostapenko e dall’ucraina Ljudmyla Kicenok per 2-6; 6-4; 6-2: In finale affronteranno le statunitensi Jessica Pegula e Cori Gauff. Da martedì poi Kristina Mladenovic sarà a Caserta fra le protagoniste della trentatreesima edizione degli “Internazionali Femminili di Tennis Città di Caserta – Trofeo Cogepa” insieme con altre tenniste già presenti alle precedenti edizioni del torneo come Federica Di Sarra, Gabriela Ce, Cristiana Ferrando, Cristina Dinu, Giulia Gatto Monticone, Camilla Rosatello, Stefania Rubini e Martina Colmegna.