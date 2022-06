Il responsabile cittadino della Lega, Allocca Alfredo, invita i cittadini caleni a recarsi ai seggi per il voto referendario. inoltre fa un ‘in bocca al lupo’ a tutti i candidati delle liste in campo per le elezioni comunali.

“Il rispetto per le istituzioni viene prima di tutto – dichiara Allocca – rispettare l’istituto referendario è importante, quindi invito i cittadini caleni a non disertare i seggi e a votare secondo coscienza”