La “Corrida” di Annamaria Romano

(da Annamaria Romano) Il 5 giugno scorso, in località Masseria Gammella, al mercato dell’usato, si è svolta la 16esima edizione della corrida 2022, dove si è svolto un evento di arte e cultura: una manifestazione canora dopo 2 anni di pandemia. Finalmente c’è stato un buon risultato di persone, che hanno risposto per respirare aria di pace e serenità. I giudici sono stati la dott.ssa Maria Flocco, presidente della giuria, per l’Accademia della Pace e cultura della Romania, Nunzia Abbate, vice presidente dell’Accademia di animazione. E la segretaria è stata la dott.ssa Nunzia Mellone. Si sono esibiti 13 concorrenti, tra cantanti e prestigiatori. Il gruppo folkloristico “A MUNTAGNA e SOMMA” ospite d’onore: un insieme di amici e persone che hanno fatto il possibile per essere all’altezza della loro presenza. Un ringraziamento particolare a Filippo Mauriello e a Felice Gammella per avere concesso l’area mercantile per la manifestazione canora. Ecco l’elenco dei vincitori : 1 posto: Ciro e Francesco Gifuni

2 posto: Francesca Parente, 3 posto: Assunta Liparulo, 4 posto: Ciro Scafuri,5 posto: Giuseppina Fabozzi 6 posto: Pina Maiorana . La presidente Romano ringrazia di cuore la mitica Antonella Ricciardi per la sua disponibilità e soprattutto perché favorisce pubblicazioni che fanno emergere il bene sulle nostre terre.