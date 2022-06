(Caserta24ore) CELLOLE – MAX GAZZÈ IN CONCERTO Appuntamento con Max Gazzè in piazza Aldo Moro, con accesso gratuito, il prossimo 13 giugno, per concludere al meglio la Festa Patronale di Cellole, in onore di Maria SS. Di Costantinopoli Madre dei Sofferenti. Il sindaco Guido Di Leone e il Parroco Don Lorenzo Langella, felici del programma di quest’anno, dopo anni di chiusure, ringraziano il comitato festa e la cittadinanza.