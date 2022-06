(Caserta24ore) Il Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani esprime profonda solidarietà e vicinanza nei confronti del Procuratore della DDA di Catanzaro, Nicola Gratteri, che ha subito nuove intimidazioni sulla cui pericolosità e veridicità non è possibile discutere. Invitiamo le scuole di ogni ordine e grado ad aderire all’iniziativa che si terrà a Milano il 5 luglio finalizzata a esprimere sostegno al dott. Gratteri che è sempre stato vicino ai giovani e ha visitato tante scuole per diffondere la cultura della legalità e che ha sempre creduto nella funzione educativa per incidere profondamente sulla società.

La legalità è il baluardo della democrazia; è il viatico per uno Stato economicamente e culturalmente integro. Auspichiamo che l’intero mondo della scuola si associ all’iniziativa.

Agitatevi, perché avremo bisogno di tutto il vostro entusiasmo. Organizzatevi, perché avremo bisogno di tutta la vostra forza. Studiate, perché avremo bisogno di tutta la vostra intelligenza. “Dovete studiare, comportarvi bene, essere educati. A 18 anni donare il sangue e andare a trovare gli anziani nelle strutture. Solo da voi può giungere il vero segnale di cambiamento della Calabria! Noi ce la stiamo mettendo tutta” (Nicola Gratteri, discorso agli studenti)

prof. Romano Pesavento

Presidente CNDDU