Caserta, una giornata dedicata alla filatelia

CASERTA – Domani, 15 giugno, dalle 9.30 alle 12.30, presso lo Sportello filatelico di Caserta, è in programma una mattinata organizzata da Poste Italiane dedicata a tutti gli appassionati di filatelia. L’appuntamento è presso l’ufficio postale Caserta Centro, in via del Redentore, 27. Qui, collezionisti e appassionati potranno incontrarsi e confrontarsi sulle rispettive collezioni e conoscere le ultime novità sul mondo dei francobolli e dei prodotti dedicati al settore. Scopo dell’iniziativa è quello di tenere viva la relazione con una clientela fortemente fidelizzata e con tutti quanti, per curiosità o per passione, sono affascinati da un mondo ancora capace di suscitare emozioni. I 160 anni di Poste Italiane si intrecciano indissolubilmente con le vicende del nostro Paese, e la filatelia, attraverso le emissioni dei francobolli e delle cartoline, è il racconto di questa storia. L’incontro si propone di essere il primo di una serie di appuntamenti dedicati al mondo filatelico.