Teano/Sparanise. 70 alunni del Foscolo partono per un viaggio gratuito di sei giorni a Ischia

(Caserta24ore) TEANO/SPARANISE Giovedì 16 giugno, 70 alunni del “Foscolo” di Teano e Sparanise partiranno per un viaggio di studio sull’ambiente di Ischia, Lacco Ameno e Casamicciola. Il progetto “Ambiente e Territorio” prevede uno stage gratuito di sei giorni con pernottamento, pensione completa e formazione sulla sostenibilità ambientale. I quattro moduli formativi sull’ambiente e la biodiversità, gli alunni del Foscolo li seguiranno all’hotel Fortuna di Lacco Ameno e a Forio di Ischia dal 16 giugno al 21 giugno 2022. Gli alunni del Foscolo saranno accompagnati dagli esperti Caterina Iacono, Gaetano Maschio, Linda Palumbo e Raffaele Mazzarella e dai docenti tutor D’Amico Modesta, Timpani Angela, Nocera Mariacristina e Pietro Pellegrino. Sono numerose le attività in programma: lo studio dell’ambiente, del territorio e del paesaggio di Ischia e Lacco Ameno, la visita al cratere di Fondo D’Oglio a Casamicciola, la visita di Forio e alle chiese di San Gaetano e del Seccorso, la visita all’Area Marina protetta “Regno di Nettuno” e la partecipazione all’evento di fotografia marina “Citizen Science”. Il viaggio a Ischia precede di qualche giorno quello a Scalea, dove altri 80 alunni parteciperanno ad un progetto sportivo per vivere un’estate all’insegna dello sport e della natura. “I viaggi, ai quali parteciperanno complessivamente 150 alunni, spiega il preside del Foscolo prof. Paolo Mesolella, sono stati programmati grazie all’approvazione di un nostro progetto da parte del Ministero. Il progetto è quello relativo alla nota ministeriale prot. n° 9707 del 27/04/2021 “PON “Per la Scuola” 2014-2020 ed è stato finanziato per un importo di circa 80 mila euro”.