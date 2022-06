Teano. Il Foscolo festeggia cinque proff di ruolo

(Caserta24ore) TEANO – SPARANISE Una cerimonia da incorniciare quella che si è tenuta la sera del 20 giugno 2022, nell’aula magna dell’Istituto Foscolo di Teano. Tra fiori, dolci, pizze, spumante e cotillon il Foscolo ha festeggiato ben cinque docenti che hanno affrontato brillantemente il cosiddetto “anno di prova” che li ha fatti diventare di ruolo a tempo indeterminato. I cinque docenti (Marco Barra di Teano , Enrico Izzo di Calvi, Raffaele Locusta di Casal di Principe, Giuseppe Senese di Casoria e Domenico Tessitore di Francolise) hanno raggiunto finalmente il traguardo con un giudizio veramente lusinghiero. Al termine dell’incontro con il Comitato di Valutazione del servizio, costituito dal dirigente del Foscolo Paolo Mesolella, dal Vicepreside prof. Montanaro Raffaele e dalla prof.ssa Simeone Ornella, si è tenuto un momento di augurio veramente gioioso e toccante. Il preside Mesolella si è congratulato con i docenti per il lavoro svolto durante l’anno scolastico, per il loro Bilancio delle competenze e il Portfolio veramente interessante: con il prof. Marco Barra di Educazione Fisica che, dopo aver insegnato in altre scuole, quest’anno è arrivato al Foscolo di Teano; con il prof. Enrico Izzo di Diritto, con esperienza nella pratica forense e nell’insegnamento sul sostegno; i professori di Filosofia e Storia, Raffaele Locusta e Giuseppe Senese, con diversi anni di insegnamento alle spalle prima di approvare al Foscolo a Teano e a Sparanise. E poi il prof. Francesco Tessitore di Informatica, che ha portato al Foscolo la sua esperienza sulle certificazioni informatiche e sugli ambienti digitali. Una vera e propria festa per il Foscolo e per questi cinque bravi e stimati docenti che sono entrati in ruolo dopo diversi di apprezzato lavoro. Per l’occasione sono stati regalati loro anche dei doni con un saluto di ringraziamento. E’ stata una buona occasione per parlare di loro e della loro presenza attiva nella scuola. Molto significativo è stato il momento del saluto ai docenti da parte dei loro tutor i proff. Salvatore Baldini, Antonio Migliozzi, Angelina Cifone e Vendemia Andrea. Il preside Mesolella, da parte sua, li ha ringraziati perché si sono fatti amare dagli alunni e stimare dai docenti. Li ha ringraziati per il loro impegno, la passione posta nel trasmettere agli alunni i valori autentici dello sport, del Diritto, della filosofia e dell’Informatica ma anche la costanza e il rispetto avuti verso gli alunni speciali.