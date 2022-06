Caserta Al via il 1° Memorial Antonio Giannoni, quadrangolare di basket

(Caserta24ore) CASERTA Si svolgerà il 28 e 29 giugno prossimi, presso il palasport di viale Medaglie d’Oro a Caserta, il 1° Memorial Antonio Giannoni, quadrangolare di basket giovanile under 14. Il torneo è stato promosso, in coincidenza con il primo anniversario della scomparsa dello storico dirigente sportivo, dagli Enti ed Associazioni che lo hanno visto protagonista: Il Comitato Provinciale Coni di cui è stato per decenni vicepresidente vicario, con l’impegno dell’attuale Delegato Provinciale Michele De Simone; il Comitato Provinciale della Federazione Italiana Pallacanestro, sport che ha vissuto da dirigente provinciale e regionale oltre che da arbitro di serie A e componente del direttivo centrale del Cia (Comitato Italiano Arbitri), grazie all’iniziativa dell’attuale Presidente Franco Porfido; il Panathlon Club Caserta “Terra di Lavoro” di cui è stato a lungo socio e di cui è attuale Presidente Giuliano Petrungaro e la sezione di Caserta dell’Unione Nazionale Veterani dello Sport, di cui è stato a lungo Presidente fino alla sua scomparsa, grazie all’impegno dell’attuale Presidente Michele Centore. Antonio Giannoni è stato anche per anni Direttore dell’Azienda speciale della Provincia per la gestione degli impianti sportivi (AGIS) ed ha svolto attività professionale quale Direttore del Capac il centro per la formazione professionale promosso con il supporto della Camera di Commercio di Caserta. In tutte le persone che lo hanno frequentato sia per motivi sportivi che lavorativi, ha lasciato un vuoto immenso. L’organizzazione tecnica del memorial è stata curata dalla della Juvecaserta Academy. Al torneo parteciperanno quattro squadre: LBL Caserta; Jrafa Caivano, Juvecaserta Accademy e Città di Caserta.

Il programma degli incontri prevede alle 17.00 di martedì 28 giugno il primo match fra la LBL Caserta e il quintetto della Jrafa Caivano, alle 19.00 il secondo fra Juvecaserta Accademy e Città di Caserta. Mercoledì 29 giugno alle 17.00 si sfideranno le perdenti per la finale del terzo e quarto posto ed alle 19.00 le vincenti degli incontri di martedì per la finale primo e secondo posto. Previsto anche un premio individuale intestato alla memoria di Peppe Farina, scomparso lo scorso 3 giugno, che da allenatore del minibasket ha fatto innamorare della palla a spicchi intere generazioni di giovani casertani. Alla premiazione parteciperanno i familiari di Antonio Giannoni, la moglie Carla Africano ed il figlio Giuseppe con la moglie e le figlie.