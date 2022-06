Formia, Mola pronta alla “Notte del Borgo”

(Caserta24ore) FORMIA (FR) Mercoledì 22 giugno, nelle centralissime Via Tullia e Via Abate Tosti c’è attesa per LA NOTTE DEL BORGO. L’evento organizzato dall’associazione Il Borgo di Mola, è inserito nel programma dei festeggiamenti per il patrono San Giovanni Battista.

Verranno allestiti, a partire dalle 20 da parte dei tanti operatori che affollano queste strade, banchetti gastronomici per poter consumare specialità del borgo e tante nuove proposte gastronomiche. Il tutto verrà pagato utilizzando la nuova moneta, coniata per l’occasione, IL PAPIRO. Lo stesso verrà cambiato dagli euro nei banchetti all’ingresso. Non solo cibo. Ad allietare la serata ci saranno ben tre proposte di musica LIVE. Dal vivo si saranno i “Frangettas”, gli “Hawaii 55” ed Andrea Taddeo. Ancora soprese con il teatro di Enzo Scipione e gli artisti di strada di Pianeta Spettacoli, un mercatino allestito in Piazza Gaetani d’Aragona, sotto la Torre allestito dall’Ass. “Arte nelle mani”, e la visita guidata proprio del Castello di Mola organizzato da Simus Formianus. Durante la serata l’associazione Il Piccolo Principe, Ars et vis ed il Sistema Bibl. del Sud Pontino hanno organizzato pure una estemporanea di pittura. Insomma una serata speciale ricchissima di spunti ed allietata da tanti momenti magici ludici come culturali. Un modo magnifico per iniziare questa Estate 2022, tornando ad animare, dopo il Covid, il quartiere storico di Mola a Formia, divenuto in questi anni il centro della movida per l’intero comprensorio.