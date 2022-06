Napoli. Convegno sulle donne nigeriane vittime di tratta: la valutazione del loro ruolo di madri.

(Caserta24ore) NAPOLI 23 giugno 2022. In Italia sono in crescita i casi di allontanamento dalle famiglie in assenza di maltrattamenti che riguardano le fasce più deboli, soprattutto

le donne straniere sole. Il difficile percorso di fuoriuscita dallo sfruttamento delle donne viene ulteriormente appesantito da valutazioni negative della genitorialità che spesso si trasformano in separazioni prolungate nel tempo senza nessuna forma di contatto diretto fino a sfociare in dichiarazioni di adottabilità dei minori. Quali sono gli strumenti di tutela della madri straniere? Quale lavoro dietro la (ri)costruzione della relazione madre-figlio?

Ne discutono le esperte: Michela Forgione, Giulia Riontino, Roberta Palazzo, Claudia Lombardi, Marianna Giordano. Interviene e modera: *Roberta Aria. Il seminario si svolgerà in presenza per un numero massimo di *80 partecipanti. *Iscrizione obbligatoria al link:

*https://forms.gle/SomVJ2DgFJhWRz1e6 *