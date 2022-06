Napoli.“San Gennaro. Un Santo, un popolo. Il suo nuovo volto”

(Caserta24ore) NAPOLI – Venerdì 24 giugno, alle ore 12, l’Aula Magna dell’Accademia

delle Belle Arti di Napoli accoglie la Cerimonia di Premiazione della Prima Edizione di “San Gennaro. Un Santo, un popolo. Il suo nuovo volto”. la borsa di studio indetta dall’atelier *Le Voci di Dentro* è stata patrocinata dall’Accademia delle Belle Arti di Napoli. Il progetto, rivolto a studenti under 35 della Scuola di Scultura dell’Accademia di Belle Arti di Napoli, nasce con lo scopo di coinvolgere giovani scultori appartenenti all’Ateneo per dare una nuova vita, in chiave Pop Art, al busto di San Gennaro. Abbiamo fortemente cercato questa collaborazione con l’Accademia delle Belle Arti perché riteniamo sia giunto il momento di proporre una nuova immagine del Santo Patrono, per dare continuità all’innovazione artistica

propria dell’atelier e, al contempo, portare avanti il lavoro di scouting

di nuovi talenti a noi particolarmente caro >>* afferma Antonella Camera titolare di GM Group. Dieci in tutto gli studenti ammessi al bando che nei mesi scorsi hanno presentato sculture inedite tutte sottoposte al giudizio di una giuria

tecnica composta da rappresentanti del mondo dell’arte, accademici, artisti

e galleristi. Di loro solo quattro giovani scultori hanno avuto accesso

alla fase finale: *Abbate Mariagiovanna (classe 1991), Amoroso Stefano

(classe 2000), Di Lorenzo Raffaele (classe 1994) e Falcone Alessandra

(classe 1995).* Durante la Cerimonia di Premiazione verranno svelati i nomi

dei vincitori che riceveranno *una borsa di studio pari a 1500,00 euro *–

suddivisi tra primo e secondo premio – erogata da Le Voci di Dentro.

L’atelier partenopeo si impegna inoltre tramite un contratto a

corrispondere per tutte le riproduzioni delle opere vincitrici vendute una

royalty da destinare ai due giovani artisti-scultori. *Le Voci di Dentro* *nasce come bottega d’arte nel 2011 nel ventre di Napoli, lungo la celebre Spaccanapoli, a pochi passi dal Duomo. Fondato da Castrese Visone, l’atelier si distingue da subito per l’originale

produzione artistica che interpreta le icone della napoletanità in forme e

colori pop e contemporanei. Nel 2018 la GM Cornici, azienda leader nella

produzione e vendita di cornici in legno artigianali e 100% italiane,

acquista parte della società. Inizia lo sviluppo del brand, da

bottega/atelier a fucina creativa e piattaforma web. La mission è dare

spazio e voce a tanti giovani artisti partenopei, offrendo loro uno

strumento di promozione e vendita, ma soprattutto una platea immensa come è

il web. Con il 2022 Le Voci di Dentro amplia lo spazio fisico di via San

Biagio dei Librai 111 con uno spazio virtuale online * *www.levocididentro.it*

Le Voci di dentro atelier è in via San Biagio dei Librai, 111 Napoli