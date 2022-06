Il Sannio rievoca la Primavera Sacra (Ver Sacrum) di Bojano

(Giuseppe Pace) BOJANO (CB). In tempo di risveglio di fondare la Regione amministrativa, non solo storica, Sannio, che alcuni poco storici e più politicanti chiamano Molisannio, il Ver Sacrum 2022 di Bojano acquista nuova luce ed interesse dei più. Erano circa 7 mila i Sabini che nell’VIII sec. a. C. lasciarono la Sabinia per nuove terre fertili e il bue sacro che li guidava decise, sentiti gli aruspici, di fondare Bojano, alle sorgenti del Biferno e non a Pietrabbondante o altrove meno fertile per sfamare 7 mila giovani e pochi anziani. La rievocazione del Ver Sacrum è la riproduzione annuale della festa sannita della “Primavera sacra”, che si svolge ad agosto per le strade dell’ex capitale dei Sanniti-Pentri ed è collegata all’origine stessa di Bojano (CB). Quasi tutti i bojanesi partecipano e sentono identità storica, avverita pure dagli altri molisaqni, del Sannio Alifano, beneventani e basso Abruzzo. I Sanniti furono sottomessi dai Romani el 290 a.C.,ma la loro storia precedente in Molise affonda le radici nelle Primavere Sacre dell’VIII sec a. C.. Secondo la leggenda, Bojano fu fondato da un gruppo di giovani Sabini, capeggiati dal condottiero Comio Castronio, che in occasione del Ver Sacrum – la Primavera Sacra Sannita – furono inviati a colonizzare nuovi territori guidati da un bue, l’animale sacro al dio Mamerte. Il bue si fermò sulle sponde del fiume Tifernus, il Biferno, ai piedi di un colle chiamato Samnium, da cui deriva l’appellativo di Sanniti. Proprio lì i giovani decisero di gettare le basi della città di Bovaianum – com’era chiamato in osco il borgo secondo quanto riportato da iscrizioni trovate nel santuario sannita di Pietrabbondante – nome che chiaramente fa riferimento al bue sacro, divenuta poi la capitale dei Sanniti Pentri. Il Ver Sacrum simboleggia, quindi, l’episodio che portò alla nascita della popolazione e all’inizio della storia di Bojano, che Oreste Gentile ha consigliato di affiggere, per sommi capi. vicino il lato sud del Municipio di Bojano: Boiano prima di Roma, Bojano con Roma, Bojano Medievale, Bojano moderna. La manifestazione in programma da oltre 15 volte a Bojano è una rappresentazione scenica itinerante, fondata per la prima volta nel 1999, che vede la partecipazione di attori professionisti in costumi d’epoca e che comprende, oltre alla sfilata, la riproduzione di undici quadri scenici con quattro sequenze principali. Per due volte vi jha partecipato anche lo scrivente, rivestendo il ruolo di uno dei sacerdoti che interroga gli aruspici e sposa i giovani guerrieri distintisi in battaglia oltre ad invocare la Dea del Matese, che, soprattutto quest’anno, dovrebbe danzare meglio sulle nuvole in alto del Matese e fare piovere nelle assetate campagne bojanesi, letinesi, alifane, venafrane e telesine. La manifestazione consta di quattro scene, dopo un lungo percorso dei manifestanti per varie vie di Bojano con ritorno in Piazza Roma. La prima scena riproduce il distacco dei giovani dalla tribù di origine, per andare alla ricerca di nuovi territori da conquistare. Dopo i riti di consacrazione e divinazione celebrati dal sacerdote che benedice i giovani, viene inscenato l’allontanamento dei Sabini, capeggiati da un giovane che impersona Comio Castronio e guidati da un bue, che si ferma presso il passo del fiume Biferno, dove la città di Bovianum ha origine. La seconda scena mostra l’istituzione del matrimonio, inteso come un rito comunitario fondamentale nella vita sannita: la sposa non veniva scelta liberamente ma rappresentava una ricompensa pubblica per il valoroso guerriero. La terza scena rappresenta il vecchio saggio che, nonostante abbia perso il figlio in battaglia, incita i giovani combattenti a non abbandonare la virtù e il valore, punti cardine di una società dominata dalla giustizia e dalla felicità. La quarta scena rievoca un rito antichissimo che si svolge presso il Santuario di Pietrabbondante: il giuramento dei giovani guerrieri che formavano l’esercito sannita. Ciascun soldato, davanti all’altare, maledice se stesso e la sua stirpe qualora non combatta con coraggio o fugga dalla battaglia. Il guerriero che rifiuta di giurare e viene meno alla causa sannita contro Roma, viene ucciso e buttato tra le vittime umane ed animali sacrificate nei riti precedenti, come monito per gli altri. Qualche critica serve per migliorarsi e migliore la storica e leggendaria manifestazione che già attira alcune decina di migliaia di visitatori. Bisogna utilizzare di più i Sanniti emigrati che hanno onorato il Sannio nel mondo, evitare campanilismi con attori non Sanniti, utilizzare alla lettera vesti ed armi dei Sanniti. Utilizzare di più i reperti nonche i riferimentoi anche religiosi del glorioso Sannio.