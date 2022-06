Caserta, martedì 28 giugno, il medioevo: San Pietro Aldifreda e Sant’Angelo ad pinos

(Caserta24ore) CASERTA Ingresso gratuito ore 21.30, ore 21.45, ore 22.00, ore 22.15*

chiesa di San Pietro in Aldifreda https://www.google.com/maps/@41.0814882,14.3302345,20z

Giovani studenti terranno le *visite guidate *alla scoperta della chiesa di

San Pietro, straordinaria e poco conosciuta chiesa di Caserta, con importanti testimonianze medievali.. La *Cappella Vocale e Strumentale “I musici di Corte”* eseguirà musiche

medievali (in particolare da repertori normanni meridionali del 12° secolo) in abito antico.

Nel cortile della parrocchia sarà possibile vedere *due brevissimi video-confetti *(circa 2 min ciascuno) sulla chiesa di San Pietro e su quella ugualmente medievale di Sant’Angelo ad Pinos (oramai rudere non visitabile). L’idea è di Associazione Culturale “Francesco Durante”, in collaborazione con il Museo Michelangelo (che ha realizzato le pagine wikipedia dei luoghi

medievali di Caserta) e l’Associazione Culturale “Tempo di Festa”