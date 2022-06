Salerno. Ottava e ultima giornata per il festival Salerno Letteratura.

(Caserta24ore) SALERNO La mattinata si apre *alle 10.15, nella chiesa dell’Addolorata* con la

premiazione del concorso letterario *IV edizione Piccole donne scrivono*. Conduce *Giulia De Marco*. Il concorso, organizzato dal *SOROPTMIST CLUB* di Salerno, è riservato alle studentesse delle scuole superiori della città. L’obiettivo è quello di incoraggiare e valorizzare esperienze di scrittura creativa che intendano contrapporre al rischio di omologazione culturale una voce autonoma, fresca, autentica. La lettura dei racconti vincitori è affidata a *Enzo Tota*. *Alle 11.30, nella chiesa dell’Addolorata*, incontro con *Luca De Lorenzo, Giovanni Chianelli, Michela Di Cecio*, autori di Ritorno all’opera, libro illustrato (Teatro San Carlo di Napoli). Conduce *Libera Durante*. *Alle 18.30, nella Cappella Palatina*, nell’ambito della sezione Pasoliniana, si discuterà di Pasolini oltre gli stereotipi con *Alberto Granese*, autore di Pasolini. L’esercizio della ragione e del dovere (Edisud Salerno) e Rosa Giulio*. Per Spazio Ragazzi, alle 19, all’Archivio dell’architettura contemporanea*, incontro con *Angelo Mozzillo*, autore di Detective Linus (Feltrinelli) in dialogo

con *Francesco Cicale*. *Sempre alle 19, alla chiesa dell’Addolorata*, ci

sarà *Silvio Garattini*, autore di Brevettare la salute? Una medicina senza

mercato (il Mulino). Conduce *Gennaro Rispoli*. *Alle 19, nella corte del

Convitto Nazionale* arriva *Daniele Archibugi*, autore di L’apprendista

stregone. Consigli, trucchi e sortilegi per apprendisti studiosi (LUISS

University Press) in compagnia di *Anna Cavaliere*. *Alla stessa ora, al

teatro del Convitto Nazionale, Leonardo Guzzo*, autore di Beco. Vita in

romanzo di Ayrton Senna (peQuod) dialogherà con *Michelle Grillo*. *Alle

19.45, in largo Barbuti*, *EDIZIONE STRAORDINARIA! *Presentazione di

Scomodo! Edizione speciale per Salerno Letteratura 2022, con Collettivo

Scomodo e i redattori della Summer School. In collaborazione con

iltuogiornale.it. Il Collettivo scomodo ha diretto scritto e stampato una

delle riviste giovanili più pubblicate d’Europa. I redattori vengono da

ogni parte d’Italia, e ad alcuni di loro è stata affidata la conduzione del

percorso di giornalismo culturale della Summer School. Dal questa

esperienza è scaturito il giornale che verrà presentato e distribuito. *Alle

19.30 alla Cappella Palatina*, incontro con *Rosa Maria Grillo*, autrice di

Vivere per testimoniare, testimoniare per vivere (DipSUmlibri per Offi

cinaedizioni) in dialogo con *Nicola Bottiglieri*, mentre *alle 19.45 in

largo Barbuti *ci sarà *Diego De Silva*, autore di Sono felice, dove ho

sbagliato? (Einaudi) insieme a *Paolo Di Paolo*. Una nuova avventura di

Vincenzo Malinconico, alle prese con un’ingiusta causa d’amore. L’amore

impantanato, quello di chi pensa di avere diritto a un risarcimento per il

dolore, di chi chiede di intentare una causa epocale per danni da sinistri

sentimentali. Alla stessa ora *al Duomo* si terrà un collegamento con *Alan

Friedman*, autore di Il prezzo del futuro (La Nave di Teseo). Conduce *Vincenzo

Senatore*. Qual è il futuro dell’economia italiana? Quanto sarà profondo il

danno che la guerra in Ucraina apporterà alla ripresa, e quale sarà

l’impatto dell’emergenza energetica sulla transizione ecologica? Le riforme

di Draghi basteranno per modernizzare il paese in cinque anni? E quali sono

i rischi per l’economia dopo le elezioni del 2023? Ecco alcuni dei quesiti

a cui risponde Alan Friedman nel ritratto vivido e profondo di un paese al

bivio, una nazione travolta prima dalla pandemia e poi da una situazione

geopolitica radicalmente mutata. *Alle 20, nella chiesa dell’Addolorata*

arriva *Lucrezia Ercoli*, autrice di Yesterday. Filosofia della nostalgia

(Ponte alle Grazie) in compagnia di *Davide Monaco*. *Sempre alle 20, ma

nella chiesa di San Benedetto*, incontro con *Maurizio Ferraris*, autore di

Fare la verità (il Mulino) e *Gennaro Carillo*. *Ancora alle 20, al teatro

del Convitto Nazionale*, si terrà la proiezione del documentario

L’Ungherese con i registi *Alberto Alfredo Tristano* e *Anna Chiara

Sabatino*. Conduce *Paolo Romano*. Sàndor Marài è considerato oggi uno dei

più grandi scrittori europei. Nato in Ungheria nell’aprile del 1900, fu

fortemente contrario sia al regime nazista che governò l’Ungheria durante

la seconda guerra mondiale, sia al regime comunista che gli succedette,

costringendolo così a un lungo esilio che durò fino alla sua morte nel

1989. Parte di quell’esilio Màrai lo trascorse a Salerno. Dal 1968 al 1980

visse con sua moglie Lola, in pressoché totale anonimato, al civico 64 di

via Trento. In quegli anni la coppia visse una vita semplice, fatta di

passeggiate al mare al mattino e pomeriggi riempiti dal vociare dei bambini

che vivevano nello stabile cui loro, senza figli, si dedicarono con grande

affetto. Gli autori hanno raccolto le testimonianze di quei ragazzini

adesso adulti, dei vicini di casa ancora in vita, facendo dello scrittore

un ritratto intimo e inedito. Ad accompagnare le riprese, verranno lette

testimonianze autografe di Màrai, tradotte da *Elisabetta Greksa Mazzei*.

Il documentario L’Ungherese è stato realizzato col supporto di Duna di

Sale, Gruppo Pensiero e del Lab. di Storytelling audiovisivo di Unisa, ed è

frutto di uno scambio di idee con Francesco Durante, cui è dedicato. *Alle

20, all’Archivio dell’Architettura contemporanea*, per Spazio Ragazzi,

Dieci storie vere, incontro con *Ornella Della Libera*, autrice di Crudo –

Le storie vere che nessuno ti racconta (Marietti Jr). Conducono *Giovanni

Lo Schiavo* e *Daria Limatola*. *Alle 20.15, nella corte del Convitto

nazionale*, incontro con *Sandra Petrignani*, autrice di Leggere gli uomini

(Laterza) in dialogo con *Davide Speranza*. Sandra Petrignani legge e

ri-legge autori uomini, con passione e in ordine sparso. Rilegge i loro

libri cercando di comprendere anche la loro natura, nella scrittura e nella

vita, nel coraggio e nella fragilità, nel bisogno di nascondersi e di

negarsi, nelle ossessioni. *Alle 20.45 a largo Barbuti* ci sarà *Luca

Bianchini,* autore di Le mogli hanno sempre ragione (Mondadori) in

compagnia di *Giovanna Di Giorgio*. Tra canzoni stonate, melanzane alla

parmigiana, segreti inconfessabili e voci di paese in cui tutti parlano e

nessuno dice, finché non si rivela una sorprendente verità. *Alle 21 al

Duomo *arriva *Francesco Rutelli*, autore di Roma, camminando (Laterza)

insieme a *Paolo Di Paolo*. I diciotto itinerari romani che Rutelli propone

sono, in questo senso, realtà aumentata per via plantare: più cammini, più

guadagni consapevolezza; più cammini, più la strada del presente si

trasforma in un corridoio spazio-temporale. *Alle 21, nella chiesa

dell’Addolorata*, c’è *Emanuele Stolfi*, autore di La giustizia in scena.

Diritto e potere in Eschilo e Sofocle (il Mulino). Conduce *Gennaro Carillo*,

mentre in contemporanea, nella* Cappella Palatina*, sarà la volta di* Paolo

Macry*, autore di Storie di fuoco. Patrioti, militanti, terroristi (Il

Mulino) In compagnia di *Carmine Pinto.* Un fuoco dentro: così Paolo Macry

racconta con partecipazione le storie di patrioti, militanti e terroristi

che, per oltre due secoli, hanno fatto della politica una passione. Per la

politica uomini e donne hanno abbandonato affetti e interessi, si sono

gettati nella mischia, hanno dato la vita: nelle lotte per l’indipendenza

nazionale, nelle guerre, nelle rivoluzioni e controrivoluzioni. Stessa

ora, *teatro

del Convitto Nazionale,* lo spettacolo Sulle orme di Dante con *Daniele

Aristarco*, autore di La Divina Commedia. Il primo passo nella selva oscura

(Einaudi Ragazzi). Accompagnamento musicale di *Giufà Galati*. *Alle 21.15,

nella corte del Convitto Nazionale* c’è *Arianna Farinelli*, autrice di Gli

ultimi americani (Mondadori), e *Anilda Ibrahimi*, autrice di Volevo essere

Madame Bovary (Einaudi). Conduce *Antonia Grimaldi*. *Alle 21.30, nella

chiesa di San Benedetto*, un imperdibile rito sonoro di e con *Mariangela

Gualtieri *con la guida di *Cesare Ronconi*. In questo rito sonoro

Mariangela Gualtieri dà voce ai versi di Quando non morivo, li intreccia ad

altri del passato e compone tutto in una partitura ritmica ben orchestrata.

Il tentativo resta quello di rendere ciò che Amelia Rosselli chiamava

‘incanto fonico’, quel bagno acustico che sprofonda ognuno in se stesso e

allo stesso tempo tiene viva e affratellata la comunità dei presenti. Tutto

muove dalla certezza che la poesia attui la massima efficacia nell’oralità,

da bocca a orecchio, in un rito in cui anche l’ascolto del pubblico può

essere ispirato, quanto la scrittura e quanto il proferire della voce. *Alle

22 in largo Barbuti *incontro con *Daria Bignardi*, autrice di Libri che mi

hanno rovinato la vita (Einaudi). Conduce *Paolo Di Paolo*. Daria Bignardi

racconta la propria formazione di lettrice, a forza di romanzi che si

impastano ai giorni: è la ragazza che bacia tre volte la copertina del

libro che ha amato, la «lettrice agonistica» che scopre Sologub e Djuna

Barnes, o quella ammaliata da Nietzsche e da Lou Salomé; la donna che

riempie gli scaffali di volumi che misteriosamente tengono insieme il

piacere e il dolore. In contemporanea *alla chiesa dell’Addolorata c’è

Marco Presta,* autore di Il prigioniero dell’interno 7 (Einaudi) in

compagnia di *Giovanna Di Giorgio*. Si chiude *alle 23 al Duomo* con *INCANTO

GINO CASTALDO. BEATLES VS ROLLING STONES IL GRAN FINALE DI

SALERNOLETTERATURA 2022.* Lezione/spettacolo di Gino Castaldo, autore di

Beatles / Rolling Stones. Apollinei e dionisiaci (Einaudi). La più popolare

delle dicotomie musicali di questi anni: da un lato i Beatles, i ribelli

educati con la faccia da bravi ragazzi, dall’altro i Rolling Stones,

rappresentanti di un rock sboccato e solo in apparenza trasandato, che

ancora oggi riempiono gli stadi in ogni angolo del mondo. Gino Castaldo

ripercorre in modo appassionato la storia delle due band. Un grande

narratore della musica, un finale di festival a squarciagola.