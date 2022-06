Caiazzo.Mercoledì 29 giugno il Premio di poesia Giovanni Imperato ed il Premio di grafica e pittura Rosanna Ponsillo

(di Dante Iagrossi) CAIAZZO. Mercoledì 29 giugno, dalle ore 18.30, nel cortile del Centro “Madre Claudia Russo”, in Via Pier delle Vigne 2, si svolgerà la premiazione di due concorsi per le Scuole. “Una lirica per l’anima”, Premio di poesia Giovanni Imperato, e “La mia idea di Poesia”, Premio grafico – pittorico Rosanna Ponsillo. I premi sono intitolati alla memoria del poeta Giovanni Imperato, autore di belle poesie, e di Rosanna Ponsillo, brava artista che si è cimentata in varie tecniche, realizzando opere originali e significative. L’ideatore dei Concorsi è il prof. Giuseppe Pepe, che si avvale della collaborazione del prof. Iagrossi Dante e della professoressa Elisabetta Ponsillo.

Ai concorsi hanno partecipato gli alunni di una ventina di scuole della nostra provincia, ma anche da altre province (Grosseto, Taranto, Marsala), con le Primarie, Medie e Superiori. Le opere arrivate sono state numerose: circa 150 poesie e 270 disegni, la cui valutazione ha impegnato i vari giurati per molto tempo. Le poesie trattano tematiche, come la natura, gli affetti familiari ed amicali, la diversità, la situazione femminile, la guerra e la pace.

Altrettanto variegate le opere grafiche, realizzate con tecniche originali e diverse. Tutti gli alunni, ben guidati da docenti, hanno mostrato creatività e uso apprezzabile di abilità tecnico-espressive. In particolare le scuole di Amorosi e San Leucio, hanno inviato interessanti opere in Caviardage, una tecnica, che unisce i versi alle immagini, partendo da un testo scritto completo, da cui si estrapolano alcuni termini-chiave: ne nasce una poesia corredata da un disegno che rispecchia il contenuto dei versi.

Nel corso della manifestazione verranno lette le poesie vincenti e quelle segnalate, oltre all’esposizione delle opere grafiche più votate. Si invitano tutti a partecipare.