San Marcellino (CE), rinvenuti proiettili di arma da fuoco nella villa di Gimmi Cangiano.

(Caserta24ore) SAN MARCELLINO “Esprimo la mia solidarietà a Gimmi Cangiano, vice coordinatore regionale di Fratelli d’Italia in Campania, per la brutta vicenda che lo ha visto protagonista. Qualcuno ha sparato dei proiettili nel giardino della sua abitazione. Fortunatamente Cangiano e la sua famiglia non erano in casa al momento dei fatti. Si faccia immediatamente luce su quest’assurdo episodio criminale. Sdegno e condanna per questo inaccettabile atto intimidatorio nei confronti del componente della Dirazione nazionale, che certamente non si lascerà intimorire da nessuno. Tutto il partito di Fratelli d’Italia è al suo fianco. Questo vile gesto non resterà impunito. I delinquenti saranno presto individuati e assicurati alla giustizia”. Lo dichiara il Questore della Camera e deputato campano di Fratelli d’Italia, Edmondo Cirielli.