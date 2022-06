Arienzo. In carcere arriva l’esame di stato e Michele diventa Ragioniere

(Caserta24ore) ARIENZO Michele è diventato Ragioniere. Questa mattina, alle ore 8.30 la XI Commissione è entrata nell’Istituto Penitenziario di Arienzo per tenere gli Esami di Stato. Daniele Michele, 56 anni, da diversi anni nell’istituto, ha affrontato le prove con molta dignità e la commissione è rimasta entusiasta del suo esame: di come conosceva D’Annunzio, Umberto Saba , Mussolini, il totalitarismo e di come ha spiegato il Bilancio in Economia Aziendale e svolto l’esercizio di Matematica. E’ andato bene anche il colloquio in lingua inglese ed in francese. E così Michele, dopo aver terminato di frequentare il corso di Amministrazione Finanza e Marketing nel carcere di Arienzo, sempre nell’istituto penitenziario ha avuto la soddisfazione di superare l’esame con i complimenti dell’intera Commissione: dal Presidente preside Paolo Mesolella e dai commissari i docenti Nigro Mariano di Italiano e Storia, Luisa Desiato di Inglese, Ruotolo Immacolata di Francese, Croce Danilo di Matematica, Natale Ilenia Diritto, Croce Viviana di Economia Politica e Di Cianni Fabio di Economia Aziendale. Michele si è manifestato un bravo studente e con tanta esperienza sulle spalle: infatti, già si è diplomato all’Istituto Alberghiero di Napoli e come cuoco, ha lavorato anche all’estero. “Ho lavorato, ci ha spiegato, a Napoli, a Rimini, ma anche in inghilterra e a Praga dove sono stato 29 anni. Nella mia vita sono stato anche agente di custodia, ma il lavoro non mi piaceva. Ora che sono diventato “Ragioniere” ed ho conseguito la maturità di Perito tecnico commerciale con una discreta votazione, penso che la mia vita potrà cambiare di nuovo e migliorare”. L’esame di maturità di Michele ci dà anche la possibilità di ricordare l’ istituto penitenziario di Arienzo che è stato aperto nel 1995 come Istituto femminile. Successivamente, nel 1999, dopo una chiusura durata qualche mese, è stato riaperto come Casa Circondariale maschile. Le due sezioni detentive presentano, ancora oggi, 54 stanze e una settantina di persone private della libertà. L’età media dei detenuti è bassa, (intorno ai trent’anni) e sono quasi tutti padri di famiglia, spesso in arrivo da Poggioreale. All’interno del carcere vengono tenuti corsi di pizzeria e di teatro. E c’è uno spazio per i detenuti che svolgono lavori di pubblica utilità ai sensi dell’art. 20 ter o.p., che può ospitare fino a 6 persone . Recentemente nell’istituto si è tenuto un laboratorio di scrittura creativa. Il laboratorio, promosso dal garante dei detenuti Samuele Ciambriello, è stato articolato in due fasi: la prima incentrata nella lettura di racconti scritti da persone recluse nelle carceri italiane, durante la seconda fase, invece, si insegnavano agli aspiranti “scrittori” le tecniche della scrittura creativa.