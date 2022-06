Marcianise. Alla scoperta di San Leucio con La Reggia Outlet e il Touring Club Italiano

(Caserta24ore) MARCIANISE Il 28 giugno al via il nuovo progetto di itinerari turistici nati dalla collaborazione tra il gruppo McArthurGlen e il Touring Club. Per La Reggia gli itinerari di Ritratti di Italia invitano alla scoperta del borgo di Caserta vecchia e del suo Duomo del XII secolo, di San Leucio e delle sue seterie, di Napoli e di altre meraviglie. Per ogni destinazione sono indicati i tempi di percorrenza e le distanze in auto dal centro, le informazioni su dove fermarsi a dormire e aneddoti e curiosità a cura del Touring Club per lasciarsi affascinare dalle storie dei luoghi. Ritratti d’Italia vuol essere una nuova esperienza per i clienti dei centri McArthurGlen che rafforza così, grazie anche a un partner storico e autorevole come il Touring Club Italiano, la propria mission sul territorio come: riferimento dell’industria turistica nazionale e concreta opportunità di sviluppo economico.