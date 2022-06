Santa Maria Capua Vetere. Domenica 3 luglio 2022 visite gratuite al Circuito archeologico dell’antica Capua di Santa.

(Caserta24ore) SANTA MARIA CAPUA VETERE Per garantire una più ampia fruizione da parte del pubblico, si comunica che nel mese di luglio l’Anfiteatro campano osserverà l’apertura pomeridiana tutti i martedì, i giovedì e i festivi e nelle giornate di sabato 9 e sabato 16 luglio. La prima domenica del mese, nell’ambito di #domenicalmuseo, l’ingresso al circuito archeologico dell’antica Capua sarà consentito con biglietto gratuito. Con la cultura a portata di mano per fruire di uno dei patrimoni più importanti del mondo antico, aspettando l’apertura straordinaria dell’Anfiteatro del giorno 9 luglio 2022. Orario apertura pomeridiana dell’Anfiteatro campano (martedì, giovedì, festivi e sabato 9 e sabato 16 luglio) Orario apertura Museo archeologico dell’antica Capua: 9:00-19:00 (Ultimo ingresso 18:30)

