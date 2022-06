Teano/Sparanise. Approvato il progetto per l’Istruzione Tecnica Superiore “Sistema casa” al Foscolo. Presto nascerà una Fondazione

(Caserta24ore) TEANO / SPARANISE E’ stata approvata il 27 giugno scorso la richiesta di avvio dell’Istruzione Tecnica Superiore (ITS) presso il Foscolo di Teano e Sparanise che, nei prossimi giorni, avvierà una fondazione con altri partner istituzionali. L’ approvazione, da parte della Regione Campania, è avvenuta con decreto di Giunta Regionale n. 331 del 27 giugno. Si tratta di un risultato importante, che richiede una serie di adempimenti, tra i quali, in primis, la costituzione, entro 30 giorni dall’approvazione, della Fondazione. Partner rappresentativi del progetto sono l’Università, un’altra scuola ed agenzie di formazione, l’ANCE e alcune aziende. Il Foscolo, in particolare, farà parte della rete “Sistema Casa” che fa capo all’istituto proponente “Della Porta –Porzio” di Napoli che si avvale delle risorse del P.O.R. Campania FSE 2021-2027 che prevede la costituzione di nuove fondazioni di Istruzione Tecnica Superiore . La Graduatoria regionale dell’Area Tecnologica: “Nuove Tecnologie per il Made in Italy” , ambito: Sistema Casa, presenta al primo posto, con 74 punti, proprio l’ Istituto Tecnico per Geometri “Della Porta – Porzio” di Via Foria a Napoli al quale il Foscolo di Teano è strettamente collegato in rete per la costituzione dell’ITS Sistema Casa, nuove tecnologie per il made in Italy. Il decreto, firmato dalla dott.ssa Maria Antonietta D’Urso, Dirigente dell’Ufficio è già stato pubblicato sulla Gazzetta della Regione Campania. Lo scopo del sistema ITS (Istruzione Tecnica Superiore” Spiega il preside Mesolella è quello di specializzare i giovani fino a 35 anni per inserirli nel mondo del lavoro in settori ad alta tecnologia; formare Tecnici Superiori in grado di lavorare nei comparti strategici della nostra Regione. Gli Istituti Tecnici Superiori in particolare, sono Scuole di Specializzazione Tecnica Post Diploma, nate per rispondere alla domanda di competenze tecniche e tecnologiche innovative e specialistiche per lo sviluppo della competitività delle imprese. E formano tecnici superiori nelle aree tecnologiche strategiche per lo sviluppo economico del territorio. Si costituiscono secondo la forma della Fondazione di partecipazione che comprende scuole, enti di formazione, imprese, università, centri di ricerca, enti locali e sono un’opportunità di rilievo nel panorama formativo italiano in quanto espressione di una nuova strategia che unisce le politiche d’istruzione, formazione e lavoro con le politiche industriali. Destinatari dei Percorsi di specializzazione tecnica post diploma sono giovani ma giovani e adulti in possesso di diploma di istruzione secondaria superiore; gli obiettivi invece sono quelli di Acquisire un’alta specializzazione tecnologica indispensabile per un inserimento qualificato nel mondo del lavoro; privilegiare una didattica esperienziale dove l’apprendimento si realizza attraverso l’azione e la sperimentazione di situazioni, compiti, ruoli affrontati in situazioni di incertezza e complessità, simili alla realtà lavorativa di tutti i giorni; Orientare i giovani verso le professioni tecniche. Gli ITS permettono di acquisire un Diploma Tecnico Superiore con la certificazione delle competenze corrispondenti al V livello del Quadro europeo delle qualifiche (European Qualification Framework). Per favorire la circolazione in ambito nazionale ed europeo, il titolo è anche corredato dall’Europass diploma supplement. I percorsi hanno una durata biennale per un totale di 1800 ore ed è obbligatoria la formazione on stage per il 30% delle ore complessive.