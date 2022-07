Sparanise. Giovane mamma muore dopo aver assunto la pillola anticoncezionale.

(Caserta24ore) SPARANISE (Ce) la Procura ordina riesumazione del cadavere di Rossella. La giovane mamma Rossella Fiato è morta dopo aver preso la pillola contraccettiva. Ne sono convinti il marito e l’avvocato Salvatore Piccolo che hanno denunciato il caso alla Procura del Repubblica che ha riaperto l’inchiesta ed ha ordinato la riesumazione del cadavere. In una lunga nota, pubblicata sul sito del suo studio legale all’indirizzo www.avvocatosalvatorepiccolo.it l’avvocato sparanisano ripercorre l’intera vicenda che ha portato alla riapertura del caso della giovane Rossella Fiato, morta a Sparanise il 04 aprile 2022 a soli 35 anni. “Il Pubblico Ministero, spiega l’avvocato Piccolo, ha disposto la riesumazione della salma. Quella che sembrava una fatalità ora inizia a diventare qualcosa di diverso. Il marito della donna, assistito dall’Avv. Salvatore Piccolo, dopo aver verificato tutta la documentazione sanitaria ed il telefono cellulare della vittima ha puntato il dito contro alcuni medici che la stavano assistendo…. In particolare la vittima, che aveva assunto la pillola anticoncezionale, dopo visita e prescrizione medica, aveva iniziato ad accusare gonfiori alle gambe e malessere generale. Un malessere puntualmente rappresentato ai medici che avevano prescritto i farmaci. Fino a quanto il 4 aprile Rossella è caduta a terra ed è morta. Inutili i soccorsi del 118. La donna è spirata poco dopo lasciando nel dolore il marito e tre figli di 12, 10 e 3 anni. Dopo l’esposto in Procura il fascicolo è stato assegnato al sostituto Nicola Camerlingo che ha accolto la richiesta del legale della famiglia ed ha disposto la riesumazione della salma per effettuare l’esame autoptico onde accertare le reali cause del decesso nominando il prof. Ernesto Catena, uno dei massimi esperti regionali di Tisiologia e malattie dell’apparato respiratorio, ed il dr. Antonio Palmieri quali consulenti tecnici del Pubblico Ministero”.