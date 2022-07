Sparanise. Il 4 luglio arriva la Nazionale italiana di Volley

(Caserta24ore) SPARANISE La Nazionale Italiana di Volley Under 16 dal 4 luglio fino al 13 luglio prossimo terrà il ritiro di preparazione estivo presso il Palasport di Sparanise. Ed il Mister Pasquale D’Aniello, Commissario Tecnico della nazionale ringrazia il sindaco Salvatore Martiello che gli ha dato la possibilità di portare per la prima volta la Nazionale in provincia di Caserta e a Sparanise. Pasquale D’Aniello, infatti, il primo ed unico allenatore ad aver avuto esperienze sulle panchine di tutte le categorie giovanili femminili di Volley, è nato proprio in provincia di Caserta, ad Aversa. Dal 2016 è il tecnico delle azzurrine Under 16, e con esse ha vinto l’Oro Europeo 2017 a Sofia, l’Argento Europeo a Trieste e l’Argento nell’Europeo 2021 in Ungheria. Nei prossimi giorni quindi sarà possibile vedere da vicino, durante gli allenamenti queste straordinarie atlete della Nazionale nel palazzetto dello sport di Sparanise.