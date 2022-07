Caserta. Quanto costa l’affitto a Caserta nel 2022?

(Caserta24ore) CASERTA Tra il 2020 e il 2022 abbiamo assistito a variazioni di prezzo nel valore degli affitti. La pandemia negli ultimi due anni e il conseguente abbassamento dei livelli turistici in Italia hanno portato ad una diminuzione della richiesta di immobili in tutta la Penisola. Ma di quanto sono variati i prezzi degli affitti nella provincia di Caserta? Secondo alcuni studi condotti da papernest.it, il valore medio degli affitti nella

provincia di Caserta è variato del 6,00% tra 2020 e il 2021 e del 2,45% tra il 2021 e il 2022. Di fatto, il prezzo medio degli affitti era di € 5 al metro quadrato nel 2020, nel 2021 era di € 5,3. Nel 2022 la variazione ha portato ad un prezzo di € 5,43 al metro quadrato. Come si evolveranno i prezzi degli affitti nei comuni in provincia di Caserta nel post-covid?

Tutti quanti ci aspettiamo un aumento dei prezzi degli affitti, soprattutto adesso nella bella stagione con aspettative molto positive sui flussi turistici nazionali ed internazionali!

Fonte: https://internet-casa.com/news/costo-affitti-italia/