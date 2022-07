Napoli: la Floridiana “Luogo del Cuore” nella campagna FAI

(Caserta24ore) NAPOLI Capodanno lancia l’hastag #iovotolafloridiana. Gennaro Capodanno, presidente del Comitato Valori collinari, già presidente della Circoscrizione del Vomero, fondatore e amministratore sul social network Facebook della pagina “Amici della Floridiana” che conta oltre 3.200 adesioni, lancia l’hastag #iovotolafloridiana, invitando tutti a votare

l’antico parco borbonico, come “Luogo del Cuore”, nell’ambito della campagna 2022 lanciata su internet dal FAI, Fondo Ambiente Italiano”. Per dare il proprio voto occorre collegarsi alla pagina presente al seguente link: https://www.fondoambiente.it/luoghi/la-floridiana-91100?ldc

” La Floridiana è da sempre nel cuore dei vomeresi – afferma Capodanno -. Si tratta di un sito storico che ha accompagnato l’infanzia e la giovinezza di tantissime persone, un parco che ha consentito di trascorrere giornate spensierate, provare emozioni e godere delle bellezze

del creato. Un luogo che rappresenta ancora oggi la memoria collettiva di intere generazioni, dove il contatto con la natura è reale e tangibile “. ” La villa – prosegue Capodanno – ha mantenuto nel tempo il suo fascino originario, anche grazie alla sua posizione, al centro del quartiere collinare, ma, nello stesso tempo, lontano dalla confusione generata dalla

grande trasformazione del Vomero, dove, negli anni, gli storici negozi, a gestione familiare, che si tramandavano di padre in figlio, sono stati sostituiti da grandi catene commerciali, anche internazionali oltre che da tantissimi esercizi pubblici, perlopiù adibiti alla vendita di cibi e bevande “. ” Purtroppo, da tempo, molte aree del parco sono transennate e rese inaccessibili – sottolinea Capodanno – . Negli ultimi anni anche le poche aree ancora a disposizione dei tanti visitatori, molti turisti, pure a ragione della presenza nel parco del museo della ceramica Duca di Martina, all’interno del quale è custodita una delle maggiori collezioni italiane di arti decorative, sono state chiuse per problemi di sicurezza per le

alberature “. ” La villa Floridiana – puntualizza Capodanno – è da anni presente nell’elenco dei “Luoghi del cuore” del FAI, una campagna nazionale per i luoghi italiani da non dimenticare, che quest’anno è arrivata alla sua undicesima edizione. Si tratta del più importante progetto italiano di sensibilizzazione sul valore del nostro patrimonio, che permette ai cittadini di segnalare, attraverso un censimento biennale, i luoghi da non dimenticare. Si presenta ora di nuovo una straordinaria occasione per dimostrare in modo concreto e tangibile l’importanza che la villa Floridiana riveste non solo per il quartiere Vomero ma per tutta la città “. ” Il censimento indetto dal FAI è aperto dal maggio scorso e si protrarrà fino a dicembre prossimo – conclude Capodanno -. La partecipazione è gratuita e aperta a tutti. Attiviamoci dunque per fare in modo che la Villa Floridiana diventi il Luogo del Cuore di tutti noi,

soprattutto per le nuove generazioni. Dunque votiamola e facciamola votare!