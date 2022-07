Siccità. Al Sud l’acqua c’è, ma si trova dove non serve!

La situazione siccità al Sud non è gravissima, ma molti invasi non sono utilizzati il caso di Arcichiaro nel Molise.

Nel molisano l’acqa ha una incidenza maggiore che altrove perché ricco di invasi. L’invaso Arcichiaro (foto) realizzato pietrame con manto bituminoso per l’approvvigionamento di acqua a fini irrigui, potabili, industriali e per la generazione di energia idroelettrica, mai pienamente utilizzato.



Da un recente dossier di Lagambiente si lgge: “Agli inizi degli anni ‘80 del secolo scorso fu redatto dalla Regione Molise un Piano di utilizzazione delle risorse idriche del Molise basato su una idea di pianificazione delle risorse, finalizzata allo “sviluppo” del territorio. Le analisi svolte sulle dinamiche demografiche, sulle consistenze zootecniche, sul fabbisogno procapite (litri/giorno/abitante), esaminate a distanza di circa 30 anni, si sono rilevate totalmente fuori dalla realtà.”



L’acqua c’è dove non serve: l’utilizzazione delle risorse dell’invaso potrebbero soddisfare i fabbisogni idrici di altri contesti, come la piana costiera, ove l’agricoltura e la zootecnia soffre la carenza di acqua, ma non ci so no acquedotti e infrastrutture che possono portare l’acqua dove effettivamente serve.