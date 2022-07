Teano/Sparanise. 75 alunni del Foscolo pronti per un Viaggio-studio gratuito di sei giorni a Tropea. Pubblicato l’avviso pubblico.

(Caserta24ore) TEANO/ SPARANISE Questa mattina 6 luglio 2022 è stato pubblicato sul sito internet del “Foscolo” l’Avviso pubblico per il reclutamento di 75 alunni interessati a partecipare al progetto “Sport e Benessere” che prevede un viaggio gratuito di sei giorni a Tropea, Torre Sant’Irene in Calabria, con pernottamento, pensione completa e attività sportiva, gratuiti. Torre Sant’Irene, si sa, fa parte della catena alberghiera “Fruit Village”, è un hotel quattro stelle, ed offre sport, monitor, animazione, campi sportivi, piscine, srvizio spiaggia, beach volley, canottaggio, vela, escursionismo e discoteca. Il progetto, sovvenzionato con 29 milaeuro di fondi PON, prevede la realizzazione di cinque moduli sull’ambiente di 5.700 euro ciascuno, chiamati “Sport & Benessere”, presso una struttura alberghiera a 4 stelle di Tropea dal 18 giugno al 22 giugno 2022. Al viaggio parteciperanno 75 alunni che saranno accompagnati dai docenti tutor D’Amico Modesta, Aulicino Filomena, Timpani Angela, Monfreda Massimo e Pietro Pellegrino. I moduli verranno realizzati gratuitamente per i genitori, tranne un contributo per le spese di viaggio in pullman Gran Tutismo di 30 euro che saranno a carico della famiglia. Le domande di iscrizione, secondo lo schema allegato all’Avviso pubblicato sul sito internet della scuola, possono essere inviate via email o possono presentate al protocollo della scuola entro sabato prossimo. In caso di domande eccedenti il numero dei settantasette posti previsti, sarà data priorità agli alunni in ordine alle domande presentate e sarà garantito l’accesso ai soggetti con fragilità. “Il viaggio a Tropea, segue di qualche giorno quello ad Ischia, dove altri 70 alunni hanno partecipato ad un progetto ambientale nel Regno di Nettuno per vivere un’estate all’insegna dello sport e della natura. “I viaggi, ai quali parteciperanno complessivamente circa 150 alunni, spiega il preside del Foscolo prof. Paolo Mesolella, sono stati programmati grazie all’approvazione di un nostro progetto da parte del Ministero. Il progetto è quello relativo alla nota ministeriale prot. n° 9707 del 27/04/2021 “Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola” 2014-2020 e del relativo Programma Operativo Complementare “Per la Scuola”. Il progetto “ E-state al Foscolo 2022”, in particolare, è stato finanziato per un importo di 70 mila euro. L’anno scorso invece, durante l’ estate i nostri alunni hanno partecipato in 75 ad un progetto sportivo al Villaggio Olimpico di Santa Caterina a Scalea ed in 60 ad un interessante progetto ambientale con Legambiente al Casone di Anticoli Corrado nella Valle dell’Aniene, a pochi chilometri da Bagni di Tivoli e da Villa Adriana. Nove moduli di attività sportiva ed ambientale nati nei mesi di luglio ed agosto in collaborazione con il Villaggio Santa Caterina di Scalea e Legambiente Valle dell’Aniene con pernottamento nel Casone, il Centro di educazione ambientale di Legambiente, accreditato per i progetti di Servizio di Volontariato Europeo.