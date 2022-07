Aversa. Toghe e note, spettacolo benefico di Magistrati e Avvocati

(Caserta24ore) AVERSA Uno spettacolo a favore della Caritas Diocesana di Aversa

presso il Tribunale di Napoli Nord in Aversa e la Corte d’onore del Castello Aragonese

Venerdì 15 luglio ’22 – Ore 20:30. Torna “Toghe & Note 2022”, originale manifestazione -non ne risultano altre analoghe in Italia- in cui avvocati e magistrati, appassionati di musica e prosa, si esibiscono gratuitamente nei luoghi da essi quotidianamente frequentati con altri ruoli, funzioni e responsabilità, per una buona “causa”, la solidarietà ed il sostegno a favore di chi aiuta i più deboli dimostrando insoliti e nascosti talenti artistici.

Quest’anno l’iniziativa sosterrà la Caritas Diocesana di Aversa per il prezioso servizio che svolge a favore delle persone che vivono momenti di grande disagio, emarginazione e povertà. Un’opera particolarmente evidente non solo durante il periodo più difficile della pandemia ma anche in quello attuale del conflitto russo – ucraino. L’evento, giunto alla quarta edizione, si terrà venerdì 15 luglio ’20, a partire dalle ore 20:30 (ingresso a partire dalle 19:00), presso la suggestiva location della Corte d’onore del Castello Aragonese sede del Tribunale di Napoli Nord in Aversa. Promosso da sempre dalla Camera Civile di Aversa, l’associazione degli avvocati esperti di diritto civile, aderente e riconosciuta dalla Unione nazionale delle camere civili, distintasi per la quantità e qualità di incontri di confronto e approfondimento giuridico, quest’anno l’evento è organizzato in collaborazione con l’Ordine degli avvocati di Napoli nord ed è stato reso possibile grazie al sostegno di sponsor privati che si sono fatti carico dei relativi costi, ricevendo la possibilità di farsi apprezzare sul territorio e, per alcuni, anche di far gustare i propri prodotti culinari. Scopo dell’iniziativa è quello di consolidare le relazioni tra operatori e cittadini della comunità creatasi, dall’estate 2014, con l’istituzione del nuovo Tribunale evidenziando il ruolo svolto dall’istituzione “Giustizia” nel territorio e la capacità dei relativi operatori di essere promotori, consci del proprio ruolo sociale, di occasioni di solidarietà e confronto. Dopo il successo delle prime tre edizioni (tenutesi nel 2016, 2017 e 2020), che hanno visto la partecipazione, quali spettatori, di circa un migliaio di persone, e nelle quali si sono esibiti giuristi, personale carcerario e detenuti, oltre che, quali ospiti, prestigiosi artisti professionisti, quest’anno la manifestazione ha individuato quale destinataria della propria attività benefica la Caritas Diocesana di Aversa. Ricco e articolato il programma della serata che sarà presentata da Edda Cioffi e Pino Guerrera, mentre la direzione artistica è affidata agli avvocati Gianni Puca e Fabrizio Perla; l’animazione musicale sarà invece a cura del cancelliere Maurizio de Donato.

Dopo l’introduzione dell’avvocato Filomena Di Donna, tra gli altri si esibiranno: Angelo Scarpati, magistrato in Torre Annunziata, tenore che vanta tra l’altro una tournee negli Stati Uniti, che canterà brani classici napoletani; gli “Amici per caso”, gruppo composto dai maestri Paolo Fagnoni, Vincenzo Anoldo, Giacomo Napolano, Antonio Crispino, Luisa Grimaldi- nel quale si esibiscono due avvocati di Napoli Nord (Carlo Maria Palmiero e Pierpaolo Damiano) – che eseguirà brani classici napoletani; “Gli avanzi”, nel quale si esibiscono due avvocati di Napoli Nord (Piergiuseppe Caggiano e Alberto Fadda) con i maestri Antonio Cimmino, Bernardo Cicchetti e Elvira Gisonde, che esegue brani di musica pop anni ‘80; gli “Stamm Street Band” con gli avvocati Franco Capasso, Antonio Fabrocile, Alberto Martucci e Tommaso Giaquinto; e i musicisti Nello Peteone e Vittorio Sparaco. Gli intermezzi letterari saranno a cura del magistrato Nicola Graziano e degli avvocati Margherita Morelli (Giudice di Pace) e Rosario Santella. Un programma di spessore che attesta la qualità dell’evento “Toghe e note” che sta diventando un appuntamento fisso per la realtà giudiziaria del nuovo circondario, che raccoglie 19 comuni della provincia di Napoli e 19 comuni della provincia di Caserta, e costituisce ormai un momento di notevole aggregazione tra persone normalmente austere che, almeno per la sera, si aprono al sociale ed allo svago Per assistere, basta chiedere, negli orari d’ufficio e fino ad esaurimento dei posti, l’accredito alla segreteria dell’ordine forense sita in tribunale. L’evento sarà anche trasmesso in diretta sulla pagina Facebook della Camera civile di Aversa.