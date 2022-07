Caserta. Lavori di manutenzione ai plessi della scuola De Amicis – Giannone,

(Caserta24ore) CASERTA Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria dei plessi De Amicis – Giannone, l’interrogazione di Del Rosso sulle previsioni per il nuovo anno scolastico: “Non possiamo restare più in questa incertezza, dicono che la Curia non sia più disposta ad offrire la disponibilità degli immobili per ospitare i ragazzi del Giannone e quindi le classi dovrebbero essere ancora riallocate. Insomma è un’odissea che dura da due anni, vogliamo sapere con chiarezza qual è l’obiettivo di questa Amministrazione e non possiamo conoscerlo il 12 settembre, prima dell’apertura delle scuole, com’è intuibile le famiglie hanno bisogno di organizzarsi prima, avere almeno dei tempi indicativi”. Ad oggi i lavori relativi ai rifacimento del tetto del plesso Corso Giannone. n 5, così’ come del Giannone, risultano avviati, ma non si sa se gli stessi termineranno entro l’inizio del nuovo anno e dove le classi verranno ricollocate. Inoltre il complesso Sant’Agostino si presenta inadeguato alla formazione dei minori tenuto conto, altresì, che ai bimbi ivi collocati viene impedito di pater usufruire di alcuni strumenti presenti invece nel plesso centrale della De Amicis di via Giannone n. 5, quali ad esempio LIM, rete wifi, palestra, armadietti, appendiabiti etc. Ancor più grave e che i locali non sono dotati di impianto di riscaldamento lasciando così al gelo i piccoli utenti”. L’Amministrazione risponda: – Se i lavori che interessano i plessi della Scuola De Amicis – Giannone Caserta termineranno entro il 31.08.2022;

– Nell’eventualità in cui i predetti lavori non dovessero terminare, dove verranno ricollocate le aule, atteso che da voci appare che la curia non possa più concedere la disponibilità dei propri locali; – Quando è prevista l’integrale e regolare ripresa delle attività didattiche presso le sedi della De Amicis – Giannone per tutte le classi ed il contestuale rilascio dei locali del Complesso Sant’Agostino. – Quali misure intende adottare l’Amministrazione per garantire il regolare funzionamento delle attività didattiche dei plessi.