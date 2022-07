Salerno. Ritorna il Torneo Internazionale ITF di Tennis maschile

(Caserta24ore) SALERNO Il 5 settembre 2022 è per il Circolo Tennis Club La Carnale a

Salerno (via lungomare Tafuri) la data di un nuovo inizio che riallaccia i fili della memoria con un passato che non è stato dimenticato. Il ritorno del Torneo Internazionale ITF Maschile in quella che è la location più suggestiva della città, con la Divina Costiera Amalfitana a fare da sfondo naturale, è senza dubbio uno degli eventi più attesi di questa stagione. È

il frutto della collaborazione tra il Circolo Tennis Club La Carnale, Sport Watchers e Tennistalker.it. In base al regolamento 32 sono i giocatori che a settembre si ritroveranno a Salerno per il Tabellone di Qualificazione. La sessione finale si terrà dal 6 al 10 settembre, anche in questo caso sono 32 i tennisti previsti. Le qualificazioni, ad ingresso libero fino ad esaurimento posti, si terranno anche di mattina, precisamente nelle giornate di domenica e lunedì. Il montepremi complessivo ammonta a 15mila euro. Il Salerno Cup oltre a riaccendere i riflettori sul tennis internazionale in città, si pone anche come occasione per restituire al Circolo Tennis Club La Carnale quel ruolo di luogo di cultura tennistica che lo stesso

CONI negli anni ’50 aveva immaginato contribuendo al completamento dei lavori. È di quegli anni l’ultimo torneo internazionale disputato proprio nella struttura appena inaugurata. A salire sul podio più alto fu il giocatore cecoslovacco Jan Kodes. Diversi sono stati negli anni gli eventi nazionali e internazionali ospitati nell’impianto sportivo di lungomare Tafuri come il “Campionato mondiale di tennis del Rotary international”, la final four con

assegnazione del titolo di campione d’Italia per la manifestazione denominata “Coppa Italia femminile”; il quadrangolare internazionale per nazionali di tennis femminile cat. Under 21 e numerosi tornei nazionali open e/o di categoria, giusto per citarne alcuni. Poco prima del blocco delle manifestazioni dovuto alla pandemia COVID, la Polisportiva La Carnale aveva ospitato la tappa di macroarea centro-sud per formazioni giovanili femminili. *“Il torneo che andiamo a presentare è di grande interesse* – afferma *Pietro Dini, *consigliere regionale FIT e consigliere Tennis Club La Carnale – *oltre che per gli aspetti tecnici e sportivi, anche per la promozione dell’immagine turistica della nostra città in un consesso di sedi ospitanti

di rilevanza mondiale”-* *“L’obiettivo dì un torneo futures come quello dì Salerno è quello dì

riportare dopo anni in questa splendida città i migliori giovani talenti del tennis mondiale* – dice *Tommaso D’Onofrio*, direttore del torneo – *Seguiremo questa logica anche nell’attribuzione delle wild card cercando dì valorizzare, se possibile, anche qualche talento campano”.* *Come commissione sport del Comune dì Salerno supportiamo da tempo la diffusione dello sport nella nostra città – *dichiara *Pino D’Andrea*, vice presidente della Commissione Sport del Comune di Salerno – *Sono particolarmente contento che, finalmente, anche il tennis internazionale (da troppi anni assente), possa trovare spazio in una bellissima location

nel cuore della città”.*