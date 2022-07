Santa Maria Capua Vetere. La favola di Amore e Psiche negli occhi di Dino Campana

(Caserta24ore) SANTA MARIA CAPUA VETERE. Anfiteatro Campano ore 20:30. La storia viene arricchita da versi liberamente tratti dai Canti Orfici, cavallo di battaglia dell’attore Carmelo Bene. I versi di Dino Campana si inseriscono nella “Favola di Amore e Psiche”, fulcro dello spettacolo con continue e speciali suggestioni attraverso l’uso di sovrapposizioni e tecniche vocali. Questa lieve novità in campo teatrale si sposa con una delle più antiche e carezzevoli Fiabe del passato. La storia di Apuleio viene ripercorsa fedelmente, seguendone i dettagli con punti salienti in cui gli attori regalano corpo e volto al mito. A creare le suggestioni indispensabili per far calare lo spettatore nel mondo fiabesco sono le immagini. Il paesaggio esterno, naturale, conferisce forza e sincerità alla narrazione. La minimale ed incantevole chiave scenografica dello spettacolo, composta da luci non artificiali, fiaccole e bracieri riporta in un mondo passato e perduto. Il candore dei vestiti bianchi richiama l’idea di purezza e dolcezza della favola a lieto fine. Infine, a condurre in un’altra dimensione è la musica inedita, composta appositamente per questo spettacolo da Gianluca Rovinello, con gli incantevoli suoni dell’arpa e del violino. In scena:

Leonardo Di Costanzo, Rossella Di Martino, Orentia Marano, Francesca Morgante e Livia Bertè

Lo spettacolo prevede un contributo di partecipazione di euro 12, con biglietto acquistato in sede. Con acquisto in prevendita il costo è di euro 10. Posti limitati. Prenotazione obbligatoria: Per lo spettacolo “La Favola di Amore e Psiche negli occhi di Dino Campana” gli organizzatori pregano di arrivare 20 minuti prima per effettuare l’acquisto dei biglietti e permettere un agevole inizio della rappresentazione. Info

Apertura straordinaria dell’Anfiteatro campano 19:00-22:00. Orario di inizio spettacolo ore 20,30. ORARI 9 luglio 2022 Anfiteatro campano: 9:00-22:00 (Ultimo ingresso 21:30)

Museo archeologico dell’antica Capua: 9:00-19:00 (Ultimo ingresso 18:30)