Sparanise. Le Azzurrine della Pallavolo U16 sono quasi tutte del Nord, il tecnico è aversano.

(di Paolo MESOLELLA) SPARANISE (Caserta) Dal Piemonte alla Lombardia, dal Veneto all’Emilia Romagna, dalle Marche alla Campania, le Azzurrine sono arrivate a Sparanise, in provincia di Caserta, da tutta l’Italia, soprattutto dal Nord: da Milano, Ro, Modena, Brescia, Scandicci, dal Pinerolo, Villafranca, San Donà del Piave, San Benedetto del Tronto … Il 4 luglio scorso sono arrivate a Sparanise ventidue atlete per uno Stage di Selezione Nazionale. Le Azzurrine della nazionale italiana di pallavolo U16, ora si stanno allenando presso il moderno palazzetto dello sport sparanisano e rimarranno in paese fino al 13 luglio prossimo. La sera, dopo l’allenamento che termina alle 19.30, ritornano presso l’ Hotel Capys a Capua per riposare. Ma da dove vengono queste straordinarie atlete che partecipano al primo collegiale della Selezione Nazionale Under 16 femminile?. Le 22 atlete, convocate dal tecnico Pasquale D’Aniello, sono Rebecca Aimaretti dell’Agil Volley; Maria Stella Armando di Cogoleto; Arianna Bovolenta e Sara Gambelli della Volley Rò; Elisa Corbanese di San Donà del Piave; Alice Dalla Vecchia della Torri; Giulia Fanfani di Scandicci; Brunella Fusco di Arzano; Gaia Genovese di Villafranca; Alice Guerra di San Benedetto; Ilaria Nozza di Lurano; Giorgia Orso di Mussolente; Maria Vittoria Paoletti di Camerano; Caterina Peroni di Brescia; Giorgia Sari della Pro Victoria; Caterina Schillkowski e Beatrice Spada dell’Imoco; Asia Spaziano di Modena; Alessandra Talarico (Stella Azzurra); Celeste Torre di Milano; Ludovica Tosini dal Pinerolo; Layla Viti (Jenco). Tra di loro anche la piemontese Ludovica Tosini, della Pallavolo Pinerolo e miglior giocatrice dell’ultimo Trofeo delle Regioni. La Federazione Italiana Palllavolo, in una nota, ha comunicato anche lo staff che accompagna le Azzurrine e che è composto dal Commissario Tecnico Pasquale D’Aniello, dagli allenatori Oscar Maghella e Giovanni Galesso, dal fisioterapista Luca Pirani, dal medico Luca Monestier, dal preparatore atletico Nadia Centoni e dal team manager Giulia Pisani. Ma l’attenzione è rivolta soprattutto sul Commissario Tecnico. Pasquale D’Aniello ha un bel curriculo: è nato il 30 giugno 1964 ad Aversa e dal 2014 fa parte dello staff tecnico della nazionale azzurra: è stato l’unico allenatore ad aver avuto esperienza di panchina su tutte le categorie giovanili femminili (Under16, Pre-Juniores, Juniores, Under 23). Dal 2014 al 2016 ha ricoperto il ruolo di secondo allenatore seguendo Luca Cristofani nelle Nazionali under 20 (conquistando il bronzo al Mondiale 2015), Under 23 e pre –juniores. Nel 2015, diventato primo allenatore, ha vinto il Torneo delle otto nazioni a Valladolid in Spagna con la pre-Juniores. Dal 2016 è il tecnico della nazionale femminile Under 16 con la quale ha vinto l’oro agli Europei 2017 a Sofia, l’Argento agli Europei di Trieste e l’argento agli Europei del 2021 in Ungheria. Chissà che anche quest’anno, nel prossimo mese di agosto, a Chiangiano Terme, Mister D’Aniello non faccia vincere all’Italia, come nel 2015, un’altra medaglia d’oro al Torneo delle otto nazioni: Spagna, Italia, Portogallo, Francia, Germania, Belgio, Olanda e Svizzera.