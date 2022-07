Capua.Al Museo Campano ‘La Legione venuta dal Mare’.

(Caserta24ore) CAPUA Venerdì 15 Luglio a partire dalle ore 9 e fino alle ore 18, lo scrittore, divulgatore e modellista di fama internazionale Ivan La Cioppa incontrerà i lettori e gli appassionati di storia romana al Museo Campano di Capua diretto da Giovanni Solino, per parlare del suo libro ‘La Legione venuta dal Mare’. Una cornice straordinaria per un evento che è allo stesso tempo sia didattico che di intrattenimento dove l’interazione con i presenti sarà fondamentale. Il titolo dell’evento è ‘La Legione venuta dal Mare – Tra Romanzo e Storia’. Non una semplice presentazione di un libro, ma una giornata per interagire con il pubblico con curiosità sul romanzo, una rievocazione storica e tante curiosità per entrare nel mondo dell’esercito dell’Antica Roma in generale e nei panni, nel vero senso della parola, della Legio I Adiutrix, uno dei corpi speciali dell’esercito imperiale tra i più intriganti e misteriosi. Lo spunto è partire dall’opera di Ivan La Cioppa, autore di San Prisco e conosciuto in tutto il Mondo per le sue opere di modellismo statico grazie alle quali ha vinto numerosi premi, per poi approdare ai lidi dove della Legione di marina dalla tunica blu, una sorta di Navy Seal dell’epoca, di stanza a Miseno. La storia del capuano Caio Flavio Aquila e dei suoi commilitoni avrà come contorno la rievocazione storica dal vivo a cura dell’associazione culturale ‘ Legio I Adiutrix’ (della quale lo stesso La Cioppa fa parte) che ha sede a Pompei e da qualche settimana anche a Santa Maria Capua Vetere, con le tavole illustrative del maestro Saverio Maietta, disegnatore storico e vignettista. Come vestivano questi legionari? Cosa usavano? Come parlavano e quali erano i loro interessi? Queste e tante altre curiosità, anche sul mondo romano, saranno svelate dall’autore del libro, intervistato dal giornalista Marco Falco, ai visitatori, i quali con apposito invito (possono prenotarsi sulla pagina Facebook https://www.facebook.com/lalegionevenutadalmare/) pagheranno il prezzo ridotto del biglietto (3€) e avranno la possibilità di visitare anche l’intero plesso museale capuano, tra i più importanti al Mondo.

LA LEGIONE VENUTA DAL MARE Tra Romanzo e Storia. Un piccolo caso letterario, un romanzo storico avvincente, primo capitolo delle gesta di Caio Flavio Aquila e dei suoi compagni della Legio I Adiutrix, per mesi nelle classifica di vendita on line in Italia e adesso edito dallo stesso autore tramite Amazon. “L’obiettivo è difendere i confini dell’Impero ad ogni costo”.