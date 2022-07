Capua: il Sindaco chiude il Ponte Romano

(Caserta24ore) CAPUA – Il Sindaco di Capua e l’Amministrazione Comunale, hanno comunicato che nella giornata di ieri è stata effettuata un’indagine conoscitiva sullo stato di manutenzione del Ponte Romano, attualmente unica via di collegamento tra le parti Nord e Sud dell’abitato

cittadino, da parte del responsabile del settore tecnico ing. Francesco Greco assistito dai progettisti strutturali prof ing Michele Contaldo ed ing Saturnino Augusto Di Benedetto. A seguito della predetta indagine sono emerse diffuse criticità nell’organismo strutturale del ponte. La situazione sarebbe tale da costringere il Sindaco, al fine di salvaguardare l’incolumità dei cittadini, a ordinare la chiusura temporanea del ponte stesso che sarà interdetto anche alla circolazione pedonale. Sono in corso incontri e verifiche per cercare soluzioni efficaci e celeri e sono stati allertati tutti gli enti competenti affinché,

ognuno, nel proprio ruolo possa intervenire al fine di limitare al minimo i disagi. L’Amministrazione si dice conscia che i disagi, per i cittadini, in particolare per i commercianti, sono e saranno notevoli, condivide le preoccupazioni e le ansie della popolazione, ma allo stesso tempo chiede la massima collaborazione di tutti affinché il problema possa essere

risolto nel più breve tempo possibile.