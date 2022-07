Capua. Ponti di Capua e Ponte Morandi ecco la differenza tra Nord e Sud Italia

Capua è una cittadina abbastanza grande e con una glorioso passato, è attraversata dal fiume Volturno e proprio sulle sponde del fiume si è fatta la storia d’Italia con la storica battaglia vinta dai garibaldini.

La città è attraversata dalla via Appia che nell’accesso da ponta Roma alla città passa su di un ponte romano, distrutto durante la II Guerra Mondiale e poi ricostruito. A fianco del ponte romano fu costruito un altro ponte denominato “Ponte nuovo” .



Fino al 2018 quando cadde il ponte Morandi a Genova, tutti i ponti con più di 40anni furono ispezionati. Quello nuovo di Capua anche fu chiuso. IIl ponte Morandi è stato ricostruito, quello nuovo di Capua no. Il traffico pesante fu dirottato su altre arterie, quello leggero sul Ponte Romano. Passano altri 7 anni e viene chiuso anche il piccolo Ponte Romano.

Ad oggi Capua non ha più un accesso viario da nord.

Fatte le debite proporzioni è questa la differenza tra Nord e Sud, a Genova un ponte di grandi dimensioni è stato ricostruito in tempi record, a Capua un ponte ad una sola campata si chiude e basta. Mai il Meridione d’Italia è stato così disuguale dai tempi della grande battaglia sul fiume Volturno.