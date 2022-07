Eventi. La 13enne Pizzoferrato si qualifica per la coppa europea di performance

A Borgorose, il 2 Giugno scorso, aveva vinto in maniera quasi meravigliata le regionali della Italian Performer Cup. Una manifestazione ideata e realizzata da Valentina Spampinato, talentuosa imprenditrice ed ambasciatrice dell’arte, impegnata nella crescita e nella formazione di moltissimi giovani in tutto il territorio nazionale e mondiale.

Pochi giorni fa, con un’altra delle sue straordinarie prestazioni e con un senso di incredulità raddoppiato, la stella del soul ( così abbiamo inteso ribattezzarla) ha conquistato niente po po di meno che la qualificazione agli europei della coppa riservata alle performer.

Stiamo parlando della tredicenne abruzzese, di origini italo-venezuelane, Maria Laura Pizzoferrato.

La sua voce intensa e soave ha lasciato il segno in quel di Ostia Antica (location della manifestazione Italian Performers) a tal punto da vedersi staccare il biglietto per la competizione ultranazionale.

Grandissimo l’entusiasmo del Papà Emiliano(artigiano del mobile),della mamma Giulia (estetista), del suo piccolo fratellino Michele, di tutta la comunità di Pratola Peligna ove la famiglia risiede e dei suoi tantissimi supporters.

Si era detto in occasione della vittoria alle regionali che se erano rose sarebbero fiorite.

Oggi con certezza assoluta possiamo tranquillamente dire che le rose per Maria Laura non solo sono fiorite ma hanno lasciato un intenso profumo, quello di una vittoria che sa di tripudio.

L’attenzione si sposta ora in Europa laddove, in una location che sarà presto resa nota, Maria Laura Pizzoferrato riuscirà, ne siamo sicuri, non più a meravigliare se stessa ma ad estasiare i suoi tanti ammiratori.