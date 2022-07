Il punto sulla cultura del fantasiologo Massimo Gerardo Carrese “.

Dal Museo Tattile Statale di Ancona alla Cripta del Peccato Originale di Matera, con il fantasiologo Massimo Gerardo Carrese “.

La fantasia e l’immaginazione non sono attività legate alla fuga dalla realtà (quella semmai è la fantasticheria) ma facoltà con caratteristiche scientifiche e storiche necessarie da studiare se vogliamo comprendere queste facoltà e il loro modo di concretizzarsi nella realtà in cui viviamo.” È quanto sostiene da vent’anni Massimo Gerardo Carrese, fantasiologo di professione e studioso di Fantasiologia, vale a dire dei rapporti scientifici e umanistici, ludici e artistici che caratterizzano la fantasia, l’immaginazione e la creatività. I suoi studi, giochi e riflessioni, che divulga in ambito universitario, scolastico e sociale, sono arrivati nelle ultime settimane in due contesti di pregevole importanza. Il primo riguarda il Museo Tattile Statale di Ancona, museo inclusivo della Mole Vanvitelliana dove è possibile toccare le oltre 150 opere in esposizione tra originali (ci sono De Chirico, Consagra, Pomodoro) e copie (lavori di Michelangelo, modelli del Duomo di Firenze). Qui c’è una Collezione Design, anch’essa interamente fruibile in un’esperienza multisensoriale, allestita dal museologo e architetto Fabio Fornasari. La collezione presenta lavori vincitori del Compasso d’Oro e associata, in maniera permanente, all’opera “Paradise Tree” del noto artista e designer Oiva Toikka, c’è anche un lavoro del fantasiologo Carrese (la scheda ufficiale del museo è consultabile qui: https://www.museoomero.it/opere/paradise-tree/).

Da Ancona a Matera, precisamente in uno dei luoghi più straordinari della città dei Sassi. Si tratta della Cripta del Peccato Originale, spesso paragonata per valore artistico alla Cappella Sistina e visitata ogni anno da migliaia di persone e note personalità. Dal prossimo 14 luglio e fino al 31 agosto, in un ciclo di appuntamenti il fantasiologo Carrese promuove riflessioni e interazioni sulle principali funzioni della fantasia, immaginazione e creatività in relazione attiva alla Cripta, che rappresenta un cenobio rupestre benedettino del periodo longobardo e impreziosita da un ciclo di affreschi datati tra l’VIII e il IX secolo. La “spasseggiata” nella Cripta, a cura di Carrese e promossa da Fondazione Zètema e da Synchronos, presenta in anteprima, tra gli altri interventi site-specific dello studioso, un dispositivo fantasiologico ideato dallo stesso e intitolato “Il fiore rosso di Matera”, un gioco di forme per aprire connessioni con il paesaggio e la storia e le potenzialità della Cripta.

Massimo Gerardo Carrese è svizzero di adozione ma vive a Caiazzo, in provincia di Caserta. Studioso di Fantasiologia è fantasiologo di professione, voce riportata anche nell’Enciclopedia Treccani Online per la sua attività. Suoi contributi sulla Fantasiologia sono apparsi in: RAI Documentari, SalaBorsaLab Bologna, Ngurzu Edizioni, Matera 2019 Capitale Europea della Cultura, Festival della Filosofia in Magna Grecia, SlideDoors Italia e New York, Biblioteca Oplepiana. Sito: www.fantasiologo.com