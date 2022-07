La violenza è manifestazione del potere

(di Dante Iagrossi) CAIAZZO Negli ultimi anni le violenze sulle donne, spesso culminate in delitti raccapriccianti, sembrano non diminuire affatto: la media è di un omicidio ogni tre giorni, quasi sempre ad opera di mariti, conviventi, ex o respinti. Chi compie queste azioni non si può considerare un uomo, ma neanche una “bestia”: gli animali uccidono soprattutto per necessità vitali, perché spinti dall’istinto naturale di sopravvivenza. Indubbiamente, le donne maltrattate e minacciate non hanno sicurezze protettive adeguate, pur con molte denunce presentate. Non è affatto giusto che a certi politici e giornalisti vengano assegnate guardie del corpo, mentre alle donne, a volte, non resta altro che il rifugio momentaneo in famiglia… Con tutte le conseguenze tragiche che ne risultano. Indubbiamente è doveroso denunciare questi fatti, soprattutto allo scopo di sollecitare le istituzioni, sia locali che a livello nazionale per provvedimenti efficaci e preventivi. Ma ci sono tante altre forme di violenza che non vengono affatto considerate, oppure appaiono in secondo piano.

In caso di separazioni e divorzi, è sempre l’uomo che deve andare via di casa, anche dopo tanti sacrifici e sforzi per assicurare una casa adeguata alla propria famiglia. Allora spesso diventa un “migrante” obbligato presso i genitori, parenti, amici, nel migliore dei casi, oppure finisce a dormire in auto, o diventa addirittura un barbone. Quindi, al dolore del distacco affettivo, si unisce la precarietà domiciliare.In questo caso la legge favorisce le donne, a discapito dell’uomo, a cui, in molti casi, dopo l’assegno di mantenimento, non resta molto per sé. Eppure,non ho mai ascoltato o letto di paladine dei diritti femminili, famose e combattive, che abbiano preso in esame o denunciato questo ingiusto trattamento riservato agli uomini, come esseri umani, a prescindere dalle loro colpe. Ci sono poi tante altre manifestazioni di violenza. Su bambini e bambine, costretti a lavori pesanti e matrimoni obbligati con persone molto più grandi, verso disabili ed omosessuali, catalogati, beffeggiati e a volte aggrediti. Anche nelle scuole di molti anni fa maestri violenti ottenevano la disciplina con l’uso di strumenti o con mani pesanti. Oggi invece possono capitare persino casi opposti: docenti trattati male, da classi difficili e genitori aggressivi, psicologicamente o fisicamente. Negli ultimi anni si sono verificati vari episodi di violenza grave da parte delle forze di ordine contro persone di colore. Pochi giorni fa nell’Ohio (USA) Jayland Walker, afroamericano di soli 25 anni, è stato freddato dalla polizia con 60 colpi di pistola, pur essendo disarmato. La sua colpa quella di non essersi fermato all’alt ordinato dopo un’infrazione stradale. Evidentemente l’odio razziale continua a essere presente: la media annuale di questi episodi mortali è di circa 1.100. I mass media alla fine danno uno spazio davvero esorbitante a certi episodi di violenza, come numero di coltellate, modalità di strangolamenti e martellamenti, evitando quasi del tutto il resoconto di azioni positive ed esemplari, come persone che di sera portano una coperta e un bicchiere di latte caldo a barboni, o che passano le notti da un punto all’altro delle città come volontari della Croce Rossa… O di qualche nipote virtuoso che va a fare compagnia ad un nonno malato. Sarebbe auspicabile una stampa che togliesse spazio alle guerre ed ai soliti episodi violenti, e ne desse invece di più alla solidarietà, che forse adesso non fa abbastanza audience!