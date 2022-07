San Cipriano Vicentino (Sa) Il sindaco compra sanificatori per le scuole

(Caserta24ore) SAN CIPRIANO VICENTINO (Sa) Ora più che mai è di vitale importanza che l’aria che respiriamo in ambienti interni sia pulita e sicura. Nell’aria sono presenti molte particelle che possono causare una serie di disturbi e l’aria inquinata, si sa, può avere un impatto negativo sulla salute e sulla qualità della vita. Un riavvio sostenibile del regolare funzionamento della scuola richiede anche l’adozione di misure igieniche di comprovata efficacia per garantire nelle classi un’aria respirabile che sia priva di virus. Oggi il COVID rappresenta un’enorme sfida per i bambini, gli insegnanti, il personale di pulizia delle scuole. Per proteggere alunni e personale, Sonia Alfano, Sindaco del Comune di San Cipriano Picentino in provincia di Salerno, non ci ha pensato due volte ed ha acquistato numerosi depuratori d’aria per le scuole del suo comune: “Sono necessarie misure di comprovata efficacia, per ridurre affidabilmente il rischio d’infezione a trasmissione aerea, – spiega – la salute dei cittadini e soprattutto quelle dei più piccoli sono per la mia amministrazione prioritari”. Il Covid e tutto quello che ne è scaturito ci hanno messo a dura prova e sicuramente hanno cambiato le nostre abitudini, sia tra gli adulti che tra i giovanissimi, colpendo tantissimi settori fra cui l’istruzione a cui il sindaco tiene molto. Mettere in sicurezza la scuola, tornare alla normalità è stato uno dei primi pensieri ed impegni, affrontare un investimento importante per permettere ai ragazzi del comune di San Cipriano di tornare sui banchi in totale sicurezza, ma questo vale anche per gli insegnanti e tutto il personale didattico. Il Sindaco Alfano ha scelto di acquistare e donare ai centri scolastici del paese degli apparecchi altamente sofisticati, gli Ionisalus, macchine create in modo specifico per la purificazione dell’aria, della nota azienda Biosalus, tra i più efficaci al momento in circolazione. “Il rischio dei contagi – aggiunge Sonia Alfano – non è ancora finito ed è giusto che gli alunni siano in totale sicurezza per recuperare quella spensieratezza di cui ci siamo privati in questi ultimi due anni. Ho pensato al bene dei più piccoli e dei ragazzi delle scuole medie, quindi di farli tornare in classe in sicurezza acquistando questi strumenti di salvaguardia dell’aria. Oggi abbiamo il dovere di parlare della salute dei nostri ragazzi e, come amministrazione, tutelare la loro salute è sembrato davvero normale, anche in considerazione del fatto che i numeri che stiamo sentendo sul Covid purtroppo sono impressionanti. Spero davvero che altre amministrazioni seguano il nostro esempio e si attivino prima dell’inizio del nuovo anno scolastico”.