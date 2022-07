Sessa A. Fa tappa in città il viaggio da sclero per la speranza e la vita

(di Mauro Lucio Novelli). Michele Agostinetto ha 44 anni e ha la Sclerosi Multipla. E’ partito da Valdobbiadene e vuole arrivare in Puglia a Santa Maria di Luca. Il sei luglio ha fatto la prima tappa in Campania a Sessa Aurunca.

Nel Salone dei quadri, a Sessa Aurunca mentre il Sindaco Di Iorio officiava un matrimonio (fra Brigida Di Marco consigliera comunale e Vincenzo Romano) è arrivata la gradita sorpresa.

Michele Agostinetto nel suo lungo viaggio da sclero, partendo da Valdobbiadene dalla Regione Veneto dopo circa un migliaio di chilometri a piedi ha raggiunto come prima tappa campana Sessa Aurunca.

Brigida di Marco e Vincenzo Romano hanno voluto una foto ricordo con Michelle. Le altre persone in foto sono l’assessora Sabrina Izzo e l’assessore Lorenzo Fusco.

Il viaggio di Michele

Ecco cosa dice Michele della sclerosi: “La Malattia, dalla prima diagnosi in poi è un trauma per tutti, purtroppo noi malati non riusciamo ad adattarci poiché la degenerazione dello strato mielitico sul sistema nervoso è progressiva, i problemi ad essa legati sono sempre nuovi e più difficoltosi da assimilare. La malattia è imprevedibile e molti di noi perdono l’uso delle capacità motorie vivendo con questa paura ogni giorno. Non parlerò direttamente della malattia, mi limiterò a spiegare che il mio corpo e la mia mente si stancano con una facilità e imprevedibilità che prima di ammalarmi nemmeno potevo immaginare. Il bagaglio che indosso ogni giorno è composto da: stanchezza, instabilità, perdita della forza e dell’energia, perdita improvvisa della vista, intolleranza al caldo e al sole”. I contatti per un aiuto, un supporto anche emotivo sono unviaggiodasclero@gmail.com e Whatsapp 3516200034