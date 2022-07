Napoli. Al Museo Archeologico chiude il progetto PITER al Rione Sanità

(Caserta24ore) NAPOLI Domani, LUNEDÌ 11 luglioi, presso l’Auditorium del MANN – MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE DI NAPOLI,

dalle orte 16.30 si terrà il convegno di fine attività del Progetto

P.I.T.E.R. – Percorsi di inclusione territoriale, innovazione e

EMPOWERMENT nel Rione SAnità. L’apertura dei lavori è affidata al dott.

PAOLO RAGUSA (Responsabile Area minori Cooperativa “San Francesco”), al

dott. FABIO GRECO (Presidente della 3^ Municipalità del Comune di

Napoli) e all’archeologo PAOLO GIULIERINI (Direttore del Museo

Archeologico Nazionale di Napoli). Ci sarà poi la presentazione del

REPORT FINALE DI PROGETTO che sarà a cura del dott. ANTONIO GAMBUZZA

(esperto di monitoraggio della Cooperativa “San Francesco”). Seguiranno

gli indirizzi di saluto della dott.ssa CHIARA MARCIANI (Assessore alle

Politiche Giovanili e al Lavoro del Comune di Napoli), di S.E. Mons.

MICHELE AUTUORO (Vicario Generale per il Collegio dei Decani, i

Decanati, le Parrocchie, l’Istituto Diocesano per il Sostentamento del

Clero, i Tribunali e il Matrimonio); del dott. CLAUDIO PALOMBA (Prefetto

di Napoli), del sen. VINCENZO CARBONE (Vicepresidente 11ª Commissione

permanente “Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale” del Senato

della Repubblica); dell’on. FLORA FRATE (Componente I^ Commissione,

Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni della

Camera dei Deputati). Gli interventi saranno a cura del dott. GIUSEPPE

PRECCHIA (Consulente Senior del Progetto P.I.T.E.R), della dott.ssa

SIMONA PLANU (Project Manager del Progetto P.I.T.E.R.) e del dott.

GIUSEPPE SCIALLA (Autorità Garante per l’infanzia e l’adolescenza della

Regione Campania). Nel corso dello stesso convegno sono previste le

“TESTIMONIANZE DAL TERRITORIO” da parte del signor ANTONIO CESARANO

(presidente Associazione “Un popolo in cammino per Genny Vive”) e della

prof.ssa GIOVANNA SCALA (Dirigente scolastico dell’Istituto Statale di

Istruzione Superiore “D’Este – Caracciolo). Per il Terzo Settore ed il

Sindacato a sostegno del progetto daranno il loro contributo il dott.

MICHELE CUTOLO (Presidente provinciale MCL Napoli), il dott. GIANNI

LEPRE (Presidente onorario Confraternita dei Sartori 1351) e il dott.

ANGELO RAFFAELE MARGIOTTA (Segretario Generale Confsal Nazionale). Le

conclusioni sono affidate alla dott.ssa ARMIDA FILIPPELLI (Assessore

alla Formazione della Regione Campania). Al termine del convegno ci sarà

un momento dedicato ai minori che hanno preso parte al PROGETTO

P.I.T.E.R. che riceveranno un riconoscimento per aver partecipato alle

attività. Inoltre, i ragazzi del Laboratorio di Giornalismo si

occuperanno di intervistare gli ospiti presenti all’evento

conclusivo. Il Progetto dei “PERCORSI DI INCLUSIONE TERRITORIALE ED

EMPOWERMENT NEL RIONE SANITÀ” di Napoli, nasce da un’azione di

co-progettazione messa in atto dalla MUNICIPALITÀ III^ DEL COMUNE DI

NAPOLI e dal MINISTERO DELL’INTERNO. Fortemente voluto e incentivato dal

territorio e dalla PREFETTURA DI NAPOLI, il Progetto di natura

prototipale gestito dalla COOPERATIVA “SAN FRANCESCO” S.C.S. E DAL

CONSORZIO “LUNA” S.C.S., si prefigge di avviare una modalità di

intervento efficace e replicabile allo scopo di prevenire e/o riparare

alla fuoriuscita dal sistema scolastico e formativo, incentivando

percorsi civici di legalità sul territorio. Il progetto ha, inoltre,

l’obiettivo di garantire l’inclusione sociale sostenendo le famiglie del

popolare rione Sanità attraverso una rete stabile e coesa di stakeholder

attivi sul territorio (istituzioni, scuole, parrocchie, centri educativi