Pignataro Maggiore: concerto lirico dagli “Amici della musica”

(di Raffaele Raimondo) PIGNATARO MAGGIORE – Domenica 17 luglio, alle ore 21, presso il Palazzo vescovile, avrà inizio, ad ingresso gratuito, il concerto conclusivo della rassegna “Suoni attesi…di ripartenza” promossa dall’associazione “Amici della Musica” che da oltre 40 anni si consolida come notevolissima forza culturale “che riesce a coniugare l’alto livello qualitativo della programmazione con l’efficacia della varietà delle proposte artistiche”. Serata da non perdere, dunque, per gli appassionati del melodramma, un genere che vede l’Italia maestra a livello planetario! L’itinerario musicale – la cui intitolazione complessiva interpreta e volge a fini elevati il desiderio ampiamente diffuso di un ritorno ad una vita normale con la tuttora improbabile sconfitta definitiva del mutevolissimo coronavirus che sta affliggendo il mondo – è cominciato il 5 giugno con il Victorya Trio (Luca Natale mandolino, Andrea Beneduce mandola/mandolino, Lucia Pascarella pianoforte). Ha continuato il 17 giugno, quando “tanti giovani musicisti della cittadina pignatarese e dei paesi limitrofi hanno dato vita alla “Rassegna Concertistica Giovanile”, a testimonianza del forte impegno che gli “Amici della Musica” intendono perseguire per la promozione e valorizzazione artistica delle eccellenze del territorio, in collaborazione con l’Amministrazione Comunale per il POC Campania 2014-2020” .

Sabato 25 giugno sul palco il SatorDuo, formato da Paolo Castellani (violino) e Francesco Di Giandomenico (chitarra) con ‘Histoire du Tango’: uno straordinario viaggio sonoro per scoprire i luoghi, i colori e le storie del tango.

Già i tre primi appuntamenti hanno riaffermato una bella varietà di stili e di messaggi che ulteriormente si amplierà, compiendosi, come s’è detto, nella terza domenica di questo mese mediante un finale che proporrà un “concerto lirico incentrato sul raffinato ed elegante periodo barocco. Di scena il basso Giorgio Marcello, coadiuvato dal soprano Jennifer Schittino e dal controtenore Alessandro Carmignani: un trio di voci di notevole spessore artistico che vanta un curriculum prestigioso e che ci accompagnerà in un excursus di stile e di prassi attraverso i secoli XVII e XVIII”. Ad accompagnare al pianoforte questi valorosi cantanti la professoressa Rossella Vendemia, stimatissima docente presso il Conservatorio statale di Musica “Nicola Sala” di Benevento e da anni al vertice della promotrice associazione pignatarese dopo il lungo periodo di guida affidato dal Consiglio Direttivo al Compianto prof. Giuseppe Rotoli.

L’efficace creatività della Presidenza-Vendemia e dei solerti dirigenti sta fronteggiando bene la pressione negativa della pandemia e le incombenze finanziarie di gestione associativa. Queste sono ragioni validissime che ci spingono a rilanciare gli appelli lanciati, a più riprese dagli “Amici della Musica” e che volentieri riportiamo a spingere i cultori dell’arte musical