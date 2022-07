Porretta Terme. La Madonna del Ponte è la patrona del Basket italiano

(Caserta24ore) PORRETTA TERME (Bologna) E’ ufficiale. La Madonna del Ponte di Porretta Terme è la patrona dei giocatori di basket in Italia. L’inoltro del decreto al Presidente della FederBasket Gianni Petrucci, uno degli ultimi atti come Presidente della CEI del Cardinale Bassetti, sancisce una realtà che era già nei fatti. Da anni infatti il basket italiano si riconosceva in questo piccolo santuario come testimoniano le firme raccolte in tutta Italia grazie all’impegno dell’attuale presidente del Comitato Italiano Arbitri Stefano Tedeschi.La cappella del sacrario del Cestista, si trova all’interno del Santuario della Madonna delle Grazie detta del Ponte, e fu consacrata il 29 luglio 1956 in una cerimonia officiata dall’allora Arciprete Don Migliorini, alla presenza del Presidente FIP Decio Scuri.

Il grande promotore di questa iniziativa fu l’allora Presidente del Comitato Regionale Fip Achille Baratti, sostenuto in sede locale da Gianni Gherardi e dal parroco Enrico Testoni. La manifestazione fu preceduta da una staffetta di tedofori a cui parteciparono con entusiasmo gli atleti della Virtus Minganti, del Gira Preti e della Moto Morini, società antesignane dell’odierna Basket city. Dopo un lungo periodo di oblio, il 7 luglio 1996, la società Pallacanestro Porretta promosse una partecipata iniziativa da qui scaturì un volume celebrativo nel tentativo di fare conoscere il Sacrario ed innalzare la Madonna del Ponte a riferimento di tutti i cestisti Italiani. Nel 2015, con il forte impulso dell’Avv. Alessandro Albicini, l’idea di di far divenire la Madonna del Ponte , Patrona della Pallacanestro Nazionale ebbe i primi riscontri positivi. I primi entusiasti sostenitori dell’idea furono il Presidente Nazionale FIP Dott. Gianni Petrucci e del Comitato Regionale FIP Stefano Tedeschi, unitamente all’Amministrazione Comunale di Porretta Terme/ Alto Reno Terme. Il 3 settembre 2016 l’Arcivescovo di Bologna, presenziò una partecipata manifestazione al Santuario al cospetto del Presidente Comitato regionale del CONI Umberto Suprani. Fece seguito una raccolta di firme finchè non è arriva la comunicazione ufficiale: la Madonna del Ponte è la Patrona del basket italiano.