Teano. Summer Concert 2022 al museo archeologico e al Chiostro di San Francesco ad Aversa

(Caserta24ore) TEANO/ AVERSA Torna *Summer Concert*, rassegna estiva dell’associazione

“Anna Jervolino” e dell’Orchestra da Camera di Caserta. Dal 14 luglio al 28 agosto la musica classica sarà protagonista nei luoghi d’arte di Terra di Lavoro. Ecco i primi cinque appuntamenti tra Teano e Aversa. Si parte *giovedì 14 luglio* (ore 21)* a Teano, *nella cornice del Museo Archeologico di Teanum Sidicinum, con il concerto di *Balázs Fülei* al

pianoforte, nell’ambito del ciclo *Pianofestival*/György Cziffra Memorial Year. Il pianista eseguirà musiche di *Purcell, Beethoven, Ravel, Chopin e Liszt. Sempre al Museo Archeologico di Teano, domenica 17 luglio, alle ore 11.30 per il ciclo *Pocket Orchestra, il duo pianistico composto da *Fausto Di Cesare e *Barbara Brandani eseguirà musiche di Brahms, Rossini e

Beethoven. Lunedì 18 luglio (ore 21.30) al Chiostro di S. Francesco di Aversa, per il

ciclo *New Music Pianofestival sarà la volta di *Maurizio Mastrini *al pianoforte che eseguirà le sue suite Fly, Lockdown e W La vita. Sempre ad* Aversa, *al Chiostro di S. Francesco, martedì 19 luglio (ore 21) Nicola Elias Rigato al pianoforte eseguirà “Elusioni” per il ciclo *New Music Pianofestival*/Elusioni. Mercoledì 20 luglio (ore 21), sempre al Chiostro di S. Francesco di Aversa, “gran finale” per questa prima settimana di appuntamenti musicali. Per il

ciclo *New Music Pianofestival*/ Silent Landscapes la pianista greca *Erato Alakiozidou* si esibirà in “*Miniature pianistiche mediterranee: compositori di Grecia, Italia, Portogallo, Spagna” *proponendo prime mondiali tra esibizioni e registrazioni.